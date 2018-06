A kaliforniai szavazók hazazavarták Soros György ügyészjelöltjeit

Ahogy azt május 24-én megírtuk, Soros György pénzadományaival befolyásolni akarja a kaliforniai ügyészi választásokat. Most kiderült, elfecsérelt pénz volt: a szavazók hatalmas arányban sorolták hátra a spekuláns támogatottjait.

A bevándorláspárti spekuláns, ahogy írtuk, 2,7 millió dollárt fordított a kaliforniai kampányokra.

Ehhez képest három támogatottja úgy kapott ki, mint a legendás huzat.

San Diego megyében Summer Stephan 64-36 százalékos arányban verte a Soros-támogatású körzeti ügyészt. Sacramento megyében a győztes jelölt, Anne Marie Schubert 64-36 %-os arányban diadalmaskodott a Soros-jelölt fölött. Alameda megyében pedig Nancy Malley ütötte ki a Soros által támogatott ügyészjelöltet, 59-41 százalékos aránnyal.

Az erről beszámoló Fox and Hounds portál azt a véleményét teszi még hozzá e tényekhez, hogy mindez azért nem fogja megállítani Sorost abban, hogy továbbra is támogassa saját jelöltjeit, mint eddig is tette, abban a reményben, hogy minél kevesebb legyen a rabok száma, vagy hogy fellépjenek a rendőrökkel szemben, rasszistának bélyegezve őket.