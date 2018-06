Elfogták Franciaországban az Iszlám Állam egyik vezetőjét

A migráns a gyanú alapján az Iszlám Állam egyik vezetője, és terrorcselekményt követett el Irakban.

A párizsi ügyészség most jelentette be, hogy még márciusban, Normandia régióban elfogtak egy iraki állampolgárságú migránst, aki menekültnek hazudta magát, és menedékjogi kérelmet nyújtott be 2015 novemberében – írja a Daily Mail.

A hatóságok szerint az Ahmed H. nevű férfi az Iszlám Állam egyik vezetője, és 2014-ben Tikrit városában terrormerényletet követett el, illetve más háborús bűncselekményekkel is vádolják.

A terrorista ellen a jogi eljárás nemsokára megkezdődik.