Fényes nappal, egy luxusszálloda erkélyén szerelmeskedett egy pár Monte-Carlóban. Láthatóan az érdeklődő kamerák sem zavarták őket.

Bizonyára sok különleges pillanatot átélt már a monte-carló-i Hermitage Hotel személyzete, de hogy a luxusszállodáról legutóbb nyilvánosságra került videó nem emeli a hotel presztízsét, szinte borítékolható.

Az alig 41 másodperces felvétel egy meztelen fiatal párt mutat a szálloda egyik erkélyén, amint épp egymás társaságát élvezik. Annyira jól érezték magukat a szerelmesek, hogy még az utcán hallható zene ritmusát is felvették egy rövid időre - számolt be róla a The Sun.

Nyugodt légkör

Az 1900-as évek elején épült luxusszálloda reklámjában hangulatos és nyugodt légkört kínál Monte-Carlo szívében, néhány percnyi sétára a főtértől, a kaszinótól és az operától.

Az még nem derült ki, hogy exhibicionizmus vezette-e a fiatalokat, vagy esetleg elromlott a szobában a légkondicionáló, és ezért szorultak ki az erkélyre.

A videó végén az látható, hogy egy pózcsere után a nő mintha észrevenné a videózó érdeklődőket, talán ezért, talán nem, de végül a pár bement a szobába.