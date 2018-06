Dennis Rodman is megérkezett Szingapúrba

Az Észak-Koreát többször megjárt Dennis Rodman egykori híres kosárlabdázó is megérkezett hétfőn Szingapúrba, órákkal Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csúcstalálkozójának kezdete előtt.

A repülőgépen várakozó újságírókkal az utazását finanszírozó PotCoin cég trikójában feszítő sztár közölte: azért utazott oda, mert kíváncsi az eseményre, és reméli, hogy a csúcstalálkozón "mindenki számára jó dolgok fognak történni".

Amikor az újságírók azt firtatták, most is találkozik-e az észak-koreai vezetővel, Rodman azt válaszolta: úgy gondolja, Kim Dzsong Unnak fontosabb dolga is van annál, mint hogy most velem találkozzék. De hozzátette: valahányszor találkozott vele, az mindig meglepetés volt számára, úgyhogy meglehet, kedden is lesz része meglepetésben.