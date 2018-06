Olaszország újabb migránshajót nem enged kikötni

Olaszország orvoscsoportot küld az Aquarius nevű hajóra, amely 629 migránssal a fedélzetén vesztegel nemzetközi vizeken, és sem Olaszországban, sem Máltán nem engedik kikötni. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök elmondta, hogy továbbra is támogatja a NATO munkáját, de nyitna Oroszország felé. Közben egy német hajó is felvett 100 migránst, Olaszország ezt a hajót sem engedi majd kikötni.

Olaszországot magára hagyták a migrációval

- mondta az olasz kormányfő.

A NATO főtitkárával folytatott megbeszélés után Giuseppe Conte elmondta, Róma továbbra is a katonai szövetség elkötelezett tagja, de nyitást szorgalmaz Oroszország felé. Conte azt is elmondta, hogy szerinte Oroszországnak elengedhetetlen a szerepe, amely nélkül egyetlen nemzetközi válsághelyzet sem oldható meg.

Az olasz miniszterelnök azt a „kettős” módszert nevezte meg példaként, amelyet a NATO az ukrajnai válság esetében követett Moszkvával szemben határozottságot és párbeszédet ötvözve.

Az olasz politikus ezzel egy időben

a NATO fokozottabb fellépését sürgette a Földközi-tenger térségében.

Conte azt mondta, Olaszország nagyon sokat fektetett be a NATO-ba, és továbbra is ezt fogja tenni.

Azt is hozzátette, hogy úgy gondolják, Olaszország egyre inkább kulcsszerepet tölthet be a szövetség déli térségében, abban az instabilitással teli övezetben, amely már megszakítás nélkül a Földközi-tenger nyugati medencéjétől a Közel-Keletig terjed, és ahonnan az olasz állampolgárokat fenyegető veszély érkezik, az illegális kereskedelem minden formájában, beleértve az emberkereskedelmet is.

Jens Stoltenberg, aki Elisabetta Trenta olasz védelmi miniszterrel is találkozott, a nemzetközi missziókban szolgáló olasz kontingensek munkáját méltatta. Ezzel egy időben Matteo Salvini olasz belügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy a Sea Watch német nem kormányzati szervezet (NGO) egyik hajója líbiai vizeken több száz migránst vett fedélzetére.

Salvini hozzátette, hogy Olaszország ezt a hajót sem engedi kikötni.