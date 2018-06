Ez a férfi készíthette a párizsi terroristák bombáját

A svéd állampolgárságú Osama Krayemet, a 2015-ös párizsi terrortámadás egyik fő gyanúsítottját 2016 áprilisában fogták el, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott. Most Belgium átadta Franciaországnak. A terrorista tagadja, hogy bármilyen szerepe lett volna a bombák készítésében.

Belgium átadta Franciaországnak a 2015. november 13-i párizsi terrortámadások egyik fő gyanúsítottját, Osama Krayemet - jelentette be hétfőn a belga szövetségi ügyészség. A 25 éves svéd állampolgárságú férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott. Hétfőn a francia fővárosba szállították nemzetközi elfogatóparancs alapján, ahol az ügyben eljáró bíróság dönteni fog a vádemelésről.

ATTENTATS DU 13-NOVEMBRE : Osama Krayem, suspect clé, a été remis à la France par la Belgique et mis en examen. Il a également accompagné l'un des kamikazes dans le métro lors des attentats de Bruxelles (source judiciaire / AFP). pic.twitter.com/ZYU4LiMxEV — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 2018. június 11.

A férfit terrorista gyilkosságokban való bűnrészességgel gyanúsítják, a hatóságok szerint ő készítette a robbanóöveket, amelyeket a párizsi merénylők használtak. Ő persze tagadja, hogy bármilyen szerepe is lett volna a robbanóeszközök készítésében. Krayemmel szemben a 2016. márciusi 22-i brüsszeli merényletekkel kapcsolatban is vádat emeltek. Ő vásárolta meg a robbantásoknál használt táskákat, és ő maga is öngyilkos támadást tervezett elkövetni, de végül elállt szándékától, elhagyta a helyszínt, a nála lévő robbanószert pedig vallomása szerint egy vécébe öntötte. A sajtó hírei szerint

Osama Krayem szülei szíriai migránsok, ő már Svédországban született, 2014-ben azonban Szíriába utazott, és csak később tért vissza Európába. Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson hajtottak végre 2016. március 22-én terrortámadást, amelyben 32-en meghaltak és 340-en megsebesültek. 2015. november 13-án Párizsban hét helyszínen követtek el merényleteket, ezekben 130 ember vesztette életét. Mindkét támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett.