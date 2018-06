Ez lehet Magyarország legnagyobb kínai üzleti sikere

Magyarország egyik legnagyobb ázsiai üzleti sikere lehet, ha létrejön a Kína 500 legnagyobb vállalata közé tartozó Loncin Holding & Co. és a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa Kft. segítségével készülő új fürdőkomplexum. A csungkingi termálban rejlő lehetőségek még csak most nyílnak meg igazán. 2012-ben a várost Kína termálfővárosának minősítették, az új városvezetés pedig az öt legfontosabb fejlesztési terület egyikeként tekint a gyógyvizes turizmusra.

Mint arról korábban beszámoltunk, kiemelt érdeklődés mellett mutatkozott be Magyarország Dél-Kína egyik legnagyobb kereskedelmi vásárán Csungking városában. A helyi gazdasági és politikai elit érdeklődését nemcsak a Magyarországot bemutató imázsfilm keltette fel, hanem az a gasztronómiai és kulturális bemutató is, ami szükséges ahhoz, hogy egy másfélmilliárdos nagyhatalom felfigyeljen egy közép-európai országra.

A legnagyobb magyar üzleti siker lehet

A növekvő kínai jólét Csungkingban is nagy üzleti lehetőségeket jelent Magyarországnak. A nyugat-kínai kultúrában ugyanis régi hagyományai vannak a meleg vizes fürdőzésnek. Mivel régen a házakban nem volt fűtés, az emberek a gőzölgő patakokban és medencékben melegedtek meg a hideg téli napokon. A víz gyógyászati célú felhasználása azonban ez idáig ismeretlen volt a számukra. Nem így Magyarországon, ahol minden rendelkezésre álló technika és tudás megvan a termálvíz gyógyászati célú felhasználásához.

A két hagyomány most egymásra talál. A Kína 500 legnagyobb vállalata közé tartozó Loncin Holding & Co. a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa Kft. segítségével készül létrehozni új fürdőkomplexumát. A 1,5 milliárd dolláros projektben való részvétel lehetősége – mely ma Magyarország egyik legnagyobb kínai üzleti sikere lehet – nem jött könnyen. A riválisok között német, francia és japán vállalatok is voltak. A sárváriak sikere annak köszönhető, hogy míg a fenti cégek a maguk szintjén tárgyaltak a kínai partnerrel, addig magyar részről a külképviselet is bevetette magát - derült ki a Demokrata cikkéből.

Állami támogatást is kaphat

A csungkingi termálban rejlő lehetőségek még csak most nyílnak meg igazán. 2012-ben a várost Kína termálfővárosának minősítették, az új városvezetés pedig az öt legfontosabb fejlesztési terület egyikeként tekint a gyógyvizes turizmusra. Az egyre erősödő középosztály miatt ez évente akár százmillió embert is jelenthet.

Wang Jie, a termálfejlesztésekért felelős Hakone nevű vállalat igazgatósági elnöke elárulta, hogy az igazi nagy dobást az Egészséges Kína 2030 elnevezésű egészségügyi stratégia jelenti, amelynek keretében az elkövetkező években a termálvizes kezelés, magyar mintára, Kínában is állami egészségbiztosítási támogatás alá kerülhet. Ez első körben tartományi szinten történhet meg, de a kínai gyakorlat szerint a tartományi szinten sikeres intézkedések könnyen felkeltik az országos pártvezetés figyelmét, és országos szintre emelkednek. Erre Csungking esetében különösen jó esély van, mivel az itteni mindenkori párttitkár a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának is tagja.

Nincsen bebetonozva az előny

Noha sikereink nagyok, hiba lenne elégedetten hátradőlni. Az európai országok közül egyre többen ismerik fel a Csungkingban rejlő lehetőségeket. Üzletben pedig nincs barátság. A közép-kelet-európai országok például mind ugyanazt tudják nyújtani Kínának, és mindannyian pályáznak az Európa kapuja pozícióra. Magyarország a keleti nyitással időben ébredt, de előnyünk koránt sincs bebetonozva. 2016-ban Lengyelország, egy évvel azelőtt pedig Csehország nyitott konzulátust Nyugat-Kínában, kormányaik pedig minden tőlük telő segítséget megadnak saját vállalataiknak és külképviseleteiknek. Jó példa erre Milos Zeman cseh elnök, aki személyesen is járt a régióban. Az aranyláz tehát kitört. A nyugati diplomaták és vállalatok ugrásra készen állnak. A széljárás most Magyarországnak is kedvez, de a munka java csak most kezdődik.