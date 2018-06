Besétált az ajtón a halottnak hitt japán férfi

Meglepődött egy japán nő, miután egy éve halottnak hitt férje váratlanul beállított az otthonukba. 2017 júniusában a feleség és a család azonosított egy folyóban talált holttestet. Bár az kiderült, hogy a férj mégsem halt meg, de azt még nem lehet tudni, hogy hol volt az elmúlt időszakban.

Egy japán nő majdnem egy éve gyászolta halottnak hitt férjét, akinek a holttestét egy folyóban találták meg. Az özvegy legnagyobb meglepetésére azonban a halottnak hitt férje egyik nap váratlanul hazament.

A tokiói rendőrség azt mondta, hogy a szakértők szerint a folyóban talált test a negyvenes éveiben lehetett, és még 2017 júniusában találták meg. Három nappal később egy nő bejelentette férje eltűnését, majd néhány nappal később két másik rokonnal a rendőrségre ment, és azonosították a folyóban talált holttestet. A feleség, mivel azt hitte, hogy a férjét találták meg a hatóságok, elvitte a holttestet, amit elhamvasztottak.

A halottnak hitt férfi idén májusban egyik nap váratlanul hazatért.

Az még nem derült ki, hogy a férfi hol volt az elmúlt 11 hónapban. A tokiói rendőrség azt mondta, hogy egy másik férfi eltűnését is bejelentették akkoriban, aki a harmincas éveiben volt, valószínűleg az ő holttestét találhatták meg a folyóban.

A japán hatóságok azt mondták, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy többet ne követhessenek el ilyen hibát - írta a Fox News.

Azért is téveszthették össze a két férfit, mert a súlyuk is megegyezett. A tokiói rendőrség azt is elmondta, hogy ha nem gyilkosságról van szó, és a család azonosítja a holttestet, akkor nem történnek további vizsgálatok.