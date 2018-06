A migránsok szétrobbantják Merkel pártszövetségét

Teljesen elmérgedesett Angela Merkel német kancellár és Horst Seehofer belügyminiszter vitája arról, hogy a migránsok közül kit engedhetnek be Németországba, és kit nem. A belügyminiszter közölte, hogy akár a kancellárral szemben is kész végrehajtani a tervét, ami lényegesen csökkentené az országra nehezedő nyomást. A parlament ülését is megszakították.