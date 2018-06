A királyi szakértők szerint szoros kapcsolat alakult ki II. Erzsébet királynő és Meghan Markle között – erős kötelékről tettek tanúbizonyságot legutóbbi, cheshire-i kirándulásukon.

Úgy tűnik, az újdonsült hercegnő, Meghan Markle és II. Erzsébet között egyre szorosabb kötelék alakul ki, ha így folytatódik kettejük kapcsolata, Meghan akár becenévvel is illetheti a brit uralkodót – árulta el egy királyi szakértő a Daily Mail-nek.

Runcornban, mikor a királynő leszállt a vonatról a hercegnő "Őfelségének" szólította és pukedlivel üdvözölte Erzsébetet. Ám Ingrid Seward, a Majesty magazin főszerkesztője szerint, ha a formalitások megszűnnek, másképp is szólíthatja majd.

A kettejük közötti jó viszonyra utal, hogy Meghan már "madamnak" is szólítja Erzsébet királynőt, ahogyan ezt korábban Diána is tette, de ha még közelebb kerülnek majd egymáshoz, akár „mamának” is hívhatja.

Lilibetnek azonban továbbra is csak a közeli családtagjai és barátai hívhatják a 66 éve trónon lévő Erzsébetet.

Judi James testbeszéd-szakértő szerint Erzsébet megbízik Meghanban, úgy viselkedett vele, mintha az unokájával vagy egy barátjával lenne az új Mersey-átjáró hídjának megnyitásakor. Úgy viselkedtek, mint a tizenévesek, jól érezték magukat együtt - állítja a szakértő.

Toby Ingham pszichoterapeuta szerint a királynő és Meghan testbeszéde azt sugallja, barátságos viszony van közöttük, a formalitásokat betartják, de jól érzik magukat egymás társaságában, feszültségnek nyoma sincs. A barátságuk bizonyítéka továbbá, hogy Harry felesége egy gyöngysort is kapott az uralkodótól.