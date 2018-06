Vérfürdőbe csapott át a kampányrendezvény

Négy ember tisztázatlan körülmények között életét vesztette Törökországban, Surucban, amikor a városban kampányolt csütörtökön a kormánypárt egyik politikusa.

A kormánypárti sajtó szerint botokkal és késekkel felfegyverkezett emberek támadtak Ibrahim Halil Yildizre és támogatóira, az Anadolu és a Dogan hírügynökség viszont arról írt, hogy lövöldözés is volt.

Az Anadolu állami hírügynökség arról számolt be, hogy a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) nevű ellenzéki tömörülés tagjai támadtak a kormánypárti kampányrendezvényre, és a politikus testvére is a halottak között van.

Kurdpárti sajtóorgánumok viszont arról adtak számot, hogy Yildiz testőrei tüzet nyitottak az egyik piacon, mert a kereskedők ellenségesen fogadták a politikust.

Surucban főleg kurdok élnek.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a HDP-t és a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) nevű terrorszervezetet tette felelőssé a történtekért.

Törökországban június 24-én tartanak előrehozott parlamenti és elnökválasztást.