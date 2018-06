Miközben ádáz vita alakult ki Brüsszelben a következő uniós költségvetési ciklus kapcsán a kohéziós alapok és az agrártámogatások kapcsán, addig az Európai Bizottság az EU-ban működő NGO-k támogatására vonatkozó programot már elő is készítette a következő költségvetési ciklusra, írja a Figyelő. Sőt, Soros egyik berlini székhelyű leányvállalata most azon dolgozik, hogy Brüsszel a tagállami áljogvédő, demokráciaféltő civil szervezeteket közvetlenül is támogassa.

A Figyelő az Európai Unióban működő NGO-k közül kiemeli a berlini központú, Soros György által támogatott Civil Liberties Union for Europe-ot, amely évek óta "demokráciát féltő", álságos tevékenységet folytat azokban az országokban, ahol szerintük „rossz kormány" van.

A cikk kitér arra is, hogy a különböző országokban tevékenykedő NGO-kat összefogó csoportot a volt TASZ-os Dénes Balázs személyében, egy magyar aktivista vezeti. Dénes egy korábban kiszivárgott hangfelvétel után bevallotta, azért lobbizott Németországban, hogy helyezzenek gazdasági nyomást a magyar kormányra a bevándorlást segítő NGO-kal kapcsolatos szabályozás visszavonása érdekében.

A gazdasági nyomás magyarra lefordítva azt jelentette volna, hogy a Magyarországon működő nagy német cégek (Mercedes, Audi, Bosch) magyar munkavállalókat bocsátanak el jobb belátásra bírva a bevándorlásellenes magyar kormányt.

Az EU eddig is jelentős összegekkel támogatta „a jogokat és a demokráciát" védő csoportok tevékenységét, azonban a fenti Liberties nevű szervezet most azt szeretné elérni, hogy tagállami szinten is segítse az EU ezeknek az álcivil, áljogvédő, valójában a nyomásgyakorlásra hivatott szervezetek munkáját.

A javaslatot állításuk szerint több száz „jogvédő és demokráciapárti" csoport, de még az ENSZ és az EU Alapjogi Ügynöksége is támogatja. Április végén pedig az Európai Parlament képviselői túlnyomó többséggel megszavaztak egy olyan határozatot, amely az ún. "Európai Értékek Eszközének" a létrehozására kéri az Európai Bizottságot.

Ezzel lényegében Brüsszel maga támogatná a tagállamokkal, és azok kormányaival szemben működő, azokra nyomást helyező, és Sorosék által eddig is erősen dotált civil szervezeteket. Tegyük gyorsan hozzá, ezzel végképp elvonná azt a hatáskört a tagállami kormányoktól, amellyel maguk dönthetnék el, hogy melyik civil szervezet működését támogatják és melyiket nem.

A Fidesz és annak Európai Parlamenti képviselői semmiképp sem támogatják az elképzelést, politikai motivációjú kiválasztást emlegetnek a forráselosztás kapcsán.