Mindössze négyéves kislányát láncolta a vécéhez, és verte rendszeresen az alkoholista apa. A kislány szemei az ütésektől annyira feldagadtak, hogy szinte már kinyitni is alig tudta, valamint a kicsi hátán több égési sérülést is találtak. A férfi a kislány hátán nyomta el többször is a cigarettáját.