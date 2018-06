Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, Párizsban megállíthatatlanul terjed a crack.

A crack, vagy „crack -kokain” a kokain egy szintetikus változata, amelyet leginkább pipában szívnak el, azonnali erős eufóriát („flash”) okoz, viszont csak rövid ideig hat. Épp ezért a függők gyakran nyúlnak a szerhez. A nagyon erős és gyors pszichikai függőség mellett súlyos skizofréniát, agressziót válthat ki a megvonás, ezért is van az, hogy ezt a kábítószert mindenütt az erőszak kíséri. A 80-as évek végére New Yorkot majdnem romba döntötte ez a drog, az erős kezű Rudy Giuliani, (kerületi főügyész, majd New York polgármestere, napjainkban Trump egyik biztonsági tanácsadója) kellett a járvány megállításához.

Nagyon úgy tűnik, hogy a párizsi szocialista városvezetés képtelen a probléma megoldására. Párizsban ugyanis az elemzések szerint a drogot alapvetően a migránsok és a migráns hátterű franciák terjesztik és fogyasztják, ugyanakkor az utóbbi években a szer szélesebb körben is elterjedt. A toxikománokkal és kábítószerekkel foglalkozó francia intézet (OFDT) idei adatai szerint a Franciaországban nyilvántartott mintegy 10.000 crackfüggő 85 %-a Párizsba koncentrálódik, és a helyzet egyre inkább romlik.

A „szegények kábítószerének” is nevezett anyagot eleinte csak a metróban terjesztették, főleg a 4-es és 12-es vonalain. A metró ezeken a vonalakon este már meg sem áll a legveszélyesebb, elővárosi állomásokon, annyi erőszakos bűncselekmény fordul elő, vagy a crack hatása alatt állók egyszerűen a sínek közé zuhannak. Van olyan függő, aki napokig ki sem jön a metróból, 4-5 napig lent „él” a föld alatt, cracket szív egész nap, ott is alszik. Mint a legtöbb esetben, a kábítószer itt is szorosan összefonódik a prostitúcióval, amely többségében nigéria, észak-afrikai illegális migránsok megélhetése lett az elmúlt években.

A crack néhány éve „kijött” a metróból, ma már több helyen is könnyen hozzá lehet férni Párizs-szerte (lsd térkép). Változtak a terjesztés szokásai is, van , hogy motoros futár hozza a kábítószert, 15 perc alatt bárhová, van, hogy élelmiszert, ruhát, mobilfeltöltést cserélnek be kábítószerre. Párizsban mára már egy egész hálózat alakult ki erre

Párizs északi kerületét, amely a francai főváros egyik no-go zónáját is jelenti, a Porte de la Chapelle környékén „Colline au crack”-nak, azaz „crackdomb”-nak nevezik. Itt jelenleg is mintegy 10 crackfüggő él a közeli parkban, de a környéken 100-150 főre tehető a crackfüggők száma. A Le Parisien döbbenetes videót forgatott a helyszínen. Párizs 18. kerületi önkormányzata már 2006 óta tervezi, hogy rendbe teszi a környéket, és evakuálja a kábítószerfüggőket, erre azonban teljesen a mai napig nem került sor.

A Le Parisien videója:

Egy adag ára 5-10 euró között van, egy kezdő napi 2-3 adagot, a komolyabb függők ennek a többszörösét „égetik el” egy nap.... és a napi adagot csak bűncselekmények elkövetésével tudják fedezni.

Ez a jelenség is azt mutatja, hogy a bevándorlók, különösen az illegális, afrikai és észak-afrikai migránsok súlyos társadalmi, szociális és közegészségügyi problémát idéznek elő, olyanokat, amelyeket a befogadó ország képtelen kezelni.