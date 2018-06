70 migránst telepítenének be egy erdélyi magyar faluba

Erdélyben a kommunista diktatúra alatt százezrével telepítették be a románokat a magyar városokba és falvakba, annak érdekében, hogy megváltoztassák a települések etnikai összetételét. Most úgy tűnik, migránsokat akarnak beköltöztetni egy Bihar megyei magyar faluba.

A rendszerváltás előtt nyíltan, jelenleg pedig burkoltan zajlik a románok betelepítése Erdélybe.

A helyi nacionalisták most kitalálták, hogy a moldovai románok mellett újabban migránsokat is telepítsenek a magyar falvakba és városokba.Románia legnagyobb migránstábora Temesváron található, egyet pedig a Szatmár megyei Tasnádra is akarnak létesíteni.

Ennek egyértelmű célja van: az illegális bevándorlók rontják a magyarság arányát azon a településen ahová költöztették őket.

A legnacionalistább román politikai tömörülés, a Nemzeti Liberális Párt egyik önkormányzati képviselője a Bihar megyei, 79%-ban magyarok lakta Paptamásiba vitt három marokkói származású migránst, akiket a saját panziójában szállásolt el - írja a 888.hu.

A két férfi és a nő kezdetben sok vizet nem zavart a faluban, de az indulatok akkor szabadultak el igazán, amikor a román politikus-panziótulajdonos azzal kezdett el hencegni, hogy még 70 migránst hoz Paptamásiba.A hetven hallatán a helyiek azonnal tiltakozni kezdtek.

Az ügyet végül a magyar polgármesternek sikerült megoldania, aki megkérte a panzióst, hogy bontson szerződést a marokkói bevándorlókkal és ne hozzon be újabb migránsokat.

A tapasztalat és a rendőrségi statisztikák arra engednek következtetni, hogy a marokkói bevándorlókat nem annyira a román kulturális értékek, valamint a román munkaerő-piaci feltételek vonzották a Bihar megyei faluba, hanem sokkal inkább a német vagy a svéd szociális juttatások. A román–magyar határon havonta tartóztatnak fel migránsokat és embercsempészeket, a marokkói csapat sem véletlenül választotta a határ menti kistelepülést – mivel a környéken túl sok munkalehetőség nem kínálkozik számukra ezért nyilvánvaló, hogy a nyugati országokba való szökés gondolata foglalkoztathatta őket.