A biztonságot és a nemzeti identitást fenyegetik a migránsok

Letagadhatatlanná vált: az Európai Unió legnagyobb problémája a migránsválság. A Soros-hajónak is nevezett Aquarius botránya után itt az újabb migránshajó: a Diciotti. Szicíliában kötött ki, a fedélzetén több mint 500 migránssal. Az Aquariust végül a baloldali spanyol kormány engedte kikötni, Valenciánál. Most kezdik megvizsgálni a migránsokat, Macron francia elnök közülük jó néhányat be fog fogadni. Macron nincs különösebben tekintettel országa közvéleményére, a franciák több mint kétharmada nem szeretne újabb migránsokat beengedni. Ezzel egy időben a Le Figaróban alapos felmérés olvasható a migránshelyzetről. Ami egyértelmű: az európai emberek féltik biztonságukat, munkahelyüket és nemzeti identitásukat a bevándorlóktól.