Loptak, raboltak és öltek, mégis nők milliói imádják ezeket a férfiakat

Míg legutóbbi cikkünkben a legszexibb női bűnözőket vettük górcső alá, addig most a női olvasóinknak kedvezünk. Összeválogattuk azokat a bűnözőket, akik nemcsak egy bűncselekmény miatt váltak híressé, hanem a meglepően jó kinézetük révén is. Van köztük gengszter, akiért bomlottak a nők, sorozatszínész, akinek rengeteg rajongója van, és akad olyan is, akinek a börtönben ajánlottak fel egy modellszerződést.