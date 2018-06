Őrizetbe vette a NAV Dlusztus Imrét, Dávid Ibolya öccsének üzlettársát

Költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dlusztus Imrét és két másik embert egy uniós forrásokat is érintő, félmilliárdos nagyságrendű panama ügyében - írja a PestiSrácok.hu. Mind a hárman érintettek voltak a szegedi Szeviép és a Mars téri piac ügyében is. Dlusztus, Dávid Ibolya volt MDF-es politikus öccsének az üzlettársa. Az ügyben érintett lehet a szegedi szocialista városvezetés is.