Jogszerű visszavonni a menekültstátuszt a migránsoktól

Fontos jogi állásfoglalást tett közzé Melchior Wathelet, egy uniós főtanácsnok. Erre azért volt szükség, mert több ország is meg- vagy visszavont az utóbbi időben menekültstátuszt olyan veszélyes emberektől, akikről kiderült, hogy veszélyes bűnözők. Most már azt is tudni, hogy teljes joggal.