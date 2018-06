Mérföldkőnek számító ítélet született Dél-Koreában: egy farmert azért ítéltek el, mert a húsukért tartott kutyákat – írja a Telegraph.

Dél-Koreában nagy hagyománya van a kutyaevésnek, körülbelül évi egymillió kutyát ölnek meg, mivel a hiedelmek szerint a húsuk erősíti a férfiasságot. A fiatalok viszont elítélik ezt a szokást, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a dél-koreai kormányra és a döntéshozókra, hogy valamit tegyenek a tradíció ellen.

Ilyen háttérrel tényleg mérföldkőnek számít, hogy most elítéltek egy farmert, aki húsukért tartotta az állatokat. A vád szerint a gazda – akit egy állatvédő szervezet jelentett fel – megfelelő indok nélkül ölte meg az állatokat és több egészségügyi szabályt is megszegett. 3 millió won bírságot is kiszabtak rá.

Az ítélet még áprilisban született, de csak most hozták nyilvánosságra.