Dubajról ami először eszünkbe jut, a „legek" sivataga, nyüzsgő metropolisz, a luxus érzése és természetesen Dubajt választani úti célul még mindig nagyon „fancy". Az évben azonban van egy olyan hónap, amikor egy kicsit más arcát is megmutatja a város, mégpedig a Ramadán alatt. Megnéztük.

Dubajról mindenkinek a pezsgő, sivatagi metropolisz jut eszébe, a hatalmas felhőkarcolók, a csodás tengerpartok, a luxus, a szép sportkocsik és a gazdagság. Ez valóban mind megtalálható Dubajban, ám az évnek van egyetlen hónapja, amikor ez a folyamatosan nyüzsgő város egy pillanatra megáll, és valódi arcát mutatja. Ez a hónap pedig nem más, mint a Ramadán.

Budapestről Dubajba minden nap

Magamtól nem valószínű, hogy mostanság ellátogattam volna a még mindig nagyon trendinek számító Dubajba, de az élet mégis úgy hozta, hogy eltölthettem négy napot az Egyesült Arab Emírségek egyik legnépszerűbb városában, ráadásul mindezt a Ramadán időszakában. A repülőjegyemet szorongatva a kezemben, izgatottan vártam a Liszt Ferenc Repülőtéren, vajon mit tud nyújtani, tényleg annyira káprázatos-e a légitársaságuk is és Dubaj is, mint ahogyan azt hangoztatják. Tényleg. Az Emirates járatáról érdemes tudni, hogy ez egy közvetlen, naponta - igen, naponta! - közlekedő egyenes járat, öt és fél óra alatt ér Budapestről Dubajba. Érthetetlen volt számunkra, mind a járat sűrűsége, mind a repülőgép mérete – Boeing 777-300ER -, de biztosan nem véletlenül született a „keleti kényelem" kifejezés, hiszen a legmagasabb komfortfokozattal rendelkeznek. A gép mintegy félig volt csak tele, a 3x3-as leosztásban szinte mindenkire jutott három szék, így három párna és három takaró is. Ha valaki nehezen viseli a repülést, vagy nagyon fáradtan utazik, nyugodtan és kényelmesen elfeküdhet és átaludhatja a levegőben töltött időt.

A kiszolgálásról: semmiben nem szenved hiányt az ember, minden minőségi alapanyagokból, a teljes kényelmet szolgálja, mind az ülések, mind a berendezés, a WC, melyben legalább két tükör –egy álló és egy hatalmas sminktükör – található, krémek, és minden egyéb más dolog, amiről a hölgyek álmodoznak. Az ellátás felülmúlta a korábban az orosz légitársaságnál tapasztaltakat, amikor is szerencsém volt első osztályon utazni Moszkvából Szentpétervárra. Itt a turistaosztályon nagyjából ugyanazt az ellátást kapja az ember, négyfogásos menü, mellé prémium sörök, borok közül is lehet választani. Innen már tudtam, hogy Dubaj sem okozhat csalódást, ha már az odafelé vezető úton is elkápráztatnak. Természetesen az Emiratesen kívül Wizzairrel is eljuthatunk Dubajba, valamivel kedvezőbb áron, kevesebb komforttal.

Megérkezve Dubai Nemzetközi repülőterére, jött az újabb ámulat. Hatalmas reptér, tágas terek és persze rengeteg ember, hiszen Dubaj repterét a legtöbben átszállásra használják. 140 légitársaság heti 8 000 járata indul és érkezik 270 úti célról ide és évente 80 millió utast szolgál ki. A méretek már itt felkészítik az embert a felhőkarcolókra, de luxusból sincs hiány; uszoda, jakuzzi és szauna és edzőterem is megtalálható a repülőtéren, ezzel is egyedülállóvá téve a világon.

Ramadan - a Szent Hónap

Ha a Ramadán alatt szeretnénk ellátogatni Dubajba, a dátum kiválasztásánál ne feledjük, hogy ez egy vándorló ünnep, tehát minden évben más napra esik a kezdete és a vége. A Szent Hónap az iszlám holdnaptár 9. hónapja, mely általában 11 nappal korábban kezdődik, mint az előző évben. Dubajban idén a Ramadán május 16. és június 14. közé esett. A hívőknek a böjt időszaka alatt napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, fürdéstől, de olyan dolgoktól is, mint a házas élet vagy a zenehallgatás. Kerülniük kell ezen felül a dühöt, az erőszakot, az irigységet és a vágyat. A cél a testi és lelki megtisztulás és hogy ebben az időszakban jobban figyeljenek egymásra az emberek.

Ha turistaként tartózkodunk ebben az időszakban a városban, azt ugyan senki nem várja el, hogy böjtöljünk, de a szolidaritást igen. Ez azt jelenti többek között, hogy nem illik –sőt, inkább úgy mondanám, hogy tilos – dohányozni közterületen, utcán, bejáratoknál, de ugyanúgy nem illik enni sem az utcán vagy a helyiek előtt, mert ez tiszteletlenség. Emiatt egyébként ebben az időszakban kevesebb éttermet találunk nyitva napközben, sőt, leginkább csak a szállodákban vannak nyitva napnyugta előtti időszakban is. Mi az utazásunk során a Hyett Regency egyik szállodájában – merthogy az amerikai szállodaláncnak csak Dubajban hat szállodája van – töltöttünk el pár napot. A szállodában tartózkodó vendégek számára minden étkezés biztosítva van éppúgy, ahogy a világ más tájain, csak éppen egy paraván takarja el az éttermet, így biztosítva, hogy a böjtölőket ne zavarják a svédasztalos látvánnyal.

Amit még érdemes tudni a Ramadán időszakáról, hogy habár Dubaj az öltözködést illetően is elég megengedő, azért érdemes mégis a lenge, de valamelyest takaró ruhákat választani. Lehet miniszoknyában, meg rövidnadrágban lenni, de ebben az esetben számolni kell egy-két szúrós vagy furcsa tekintettel is. A strandokon viszont nyugodtan hordhatunk bikinit, de tartózkodjunk a monokinitől és a tangás verziótól is óvakodjunk.

Dubaj talán a kulturális sokszínűsége miatt is igyekszik minél szélesebb körben megismertetni az iszlám kultúrát a turistákkal. Ha Ramadán idején tartózkodunk kint, akkor például lehetőségünk van teljesen megismerni a Szent Hónapot és a különféle szokásokat. Kifejezetten a külföldi turisták számára jött létre ugyanis a Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU) központ az Al Fahidi negyedben, melynek fő feladata megismertetni az Emirátusok kultúráját a turistákkal. Az SMCCU a Ramadán alatt is különböző programokat kínál. Részt vehetünk az Iftar vacsorán, mely a böjt után (napnyugta után) kezdődik. Az épületben a hagyományoknak megfelelően, szőnyeggel leterített padlón ülnek a vendégek és együtt fogyasztják el a különböző fogásokat. Ilyenkor lehetőség van megismerni azokat az arab ételeket, amiket a Ramadán alatt fogyasztanak a hívők, mindeközben pedig megismertetik a turistát az ünnep történetével, szokásaival, üzenetével. A központ mottója a „nyitott ajtó, nyitott szellem", így bárki felteheti kérdéseit a helyi kultúráról és szokásokról. A fogadtatás nagyon kedves, tényleg azt érzi az ember, hogy az adott közösség részét képezi és betekintést nyer egy teljesen más kultúrába. A vacsorát követően lehetőség van ellátogatni a Jumeirah mecsetbe, így megismerve az imádkozási rituálét is. Ha ezt a programot választjuk, úgy érkezzünk, hogy a ruha takarja térdünket, illetve a vállakat is. A cipőt a vacsora alatt és a mecsetben is le kell venni. Napnyugta után egyébként az éttermek kinyitnak, a szállodák is ilyenkor speciálisan a Ramadánra jellemző vacsorát kínálnak a vendégek részére.

Az Al Fahidi negyed egyébként Dubaj történelmi negyede, ahol nincs felhőkarcoló, viszont van hagyományos széltorony, történelmi épületek és a Dubaj Múzeum is itt található. A múzeumot az Al-Fahidi erődből, a város legöregebb építményéből (1787) alakították át. Itt megtekinthetjük a város történelmét, fejlődését és az arab kultúrába is újabbés mélyebb betekintést nyerhetünk.

A Dubai Creek, vagyis Dubai-öböl túlpartjára is érdemes ellátogatnia annak, aki kerülné a modern, felhőkarcolókkal teli városrészt és inkább a város „igazi arcát" keresi. A jellegzetes fahajó – abra – mindössze 1 dirhamba kerül, és néhány perc alatt átvisz az öböl másik oldalára. Deira negyedében aztán a szuvenírektől kezdve az egzotikus fűszereken, pisztácián és egyéb magvakon keresztül bármit megvásárolhatunk, viszont nem árt, ha mindezek előtt eltanulunk néhány módszert arra vonatkozóan, hogyan alkudjunk. Az óváros igazán hangulatos, a bazársor pedig kifejezetten emberibb, mint például a Dubai Mall, aminek szintén megvan az előnye, például az, ha valaki szereti a több mint 50 focipálya nagyságú centereket és utál alkudozni.

Vízipipa, kóla, sivatag

Hogy jön össze a vízipipa, a kóla és a sivatag? A sivatag kellős közepére épült minimalista – ezzel együtt minden igényt kielégítő, szupermodern - tábor és környéke számos izgalmas programot kínál. Semmi cicoma, a sivatagi safari is ráadásul profin, a turisták legmagasabb szintű kényelemérzetéhez van szabva, mint minden más Dubajban. Nem kell kóvályogni, megkeresni a sivatagot, a szolgáltatás tartalmazza a transzfert oda-vissza,a program helyszíne pedig mindössze 45 percnyire van a központtól. A program általában délután 3-kor kezdődik és este 9-ig tart.

A program kínálatában hatalmas Toyota Land Cruiserekkel lehet szelni a homokdűnéket, de aki magabiztos vezető, az mehet quaddal is, de ülhetünk teveháton, szóval igen sokféle módon fedezhetjük fel a sivatagot. A beduin stílusú táborba betérve mindenki kipihenheti az izgalmakat és itt jön képbe a kóla fontos szerepe. A dzsipes túra ugyanis elég „rázós", így aki kevésbé bírja az ilyesmit, elképzelhető hogy hányingerrel száll ki az autóból, ennek enyhítésére pedig a tábor bejáratánál behűtött kóla kitűnő. A táborban lehet még vízipipázni, sandboardingolni – a dűnéken egy deszkával lecsúszni -, kipróbálhatjuk a hennafestést, illetve a gyönyörű sivatagi naplemente után kezdetét veszi az arab stílusú grillvacsora, majd a végén különböző látványos programok, mint például hastánc, dervis, esetleg tűztánc.

Ha nem szereti a nyüzsgést

Ramadán alatt azoknak is érdemes ellátogatnia Dubajba, akik nem szeretik a nyüzsgést, a hosszas sorban állást, a tömeget egy-egy attrakciónál. Ebben az időszakban azt lehet tapasztalni, hogy lényegesen kevesebb turista van a városban, illetve a böjt miatt az utcákon, bevásárlóközpontokban is lelassul az élet.

Nincsenek tömve a plázák, se a múzeumok, a strandon is mindössze néhány tucat emberrel találkoztam, tehát abszolút kaptam egy exkluzív érzést a bosszankodás helyett. Viszont este, amikor az ember társaságra vágyna, a kávézók, éttermek kinyitnak, a város megtelik élettel, pezsgéssel, a fiatalok beveszik a központot és Dubaj egyik percről a másikra életre kel.

Cikkünk a Dubaji Turisztikai Hivatal közreműködésével készült.