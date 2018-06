Nincs brüsszeli megoldás a migránsválságra

A migránskrízisről mindig visszafogottan író Le Figaro szerint sincs brüsszeli megoldás a migránsválságra, a holnapi címlapjukon ez szerepel majd: Az Európai Unió nem találja a megoldást a migránskrízisre. Kiderült: a visegrádi országoknak tökéletesen igazuk volt, hogy nem mentek el a csütörtök-pénteki, valódi brüsszeli csúcsot megelőző, mai, kis-brüsszeli csúcsra. Értelmetlennek gondolták, és kiderült: az is lett.

A brüsszeli kis-csúcsról már az első információkat korábban közöltük. Most, hogy véget ért, annyit lehet tudni: Angela Merkel német kancellár már messze nem annyira migránspárti és közös uniós megoldást erőltető politikus, mint korábban. Súlyos belpolitikai válsággal küzd Németországban, koalíciós partnere, Horst Seehofer bajor CSU-vezető és német belügyminiszter ugyanis sokkal keményebben akarja kezelni a migránskrízist, és Merkel egyre kevésbé mer vele szembeszállni. Néhány hete már a magyar határkerítésről is pozitívan beszélt: azt mondta, hogy a magyarok Németországot is védik.

Merkel arról beszélt, hogy lehet, nem lesz olyan összeurópai megoldás, ami mindenkinek megfelel, ezért akár két- vagy háromszereplős megoldások is elképzelhetők. Seehofer egyébként továbbra is azt mondja: regisztrált migránsokat is egyszerűen ki kell dobatni a rendőrség segítségével az országokból.

Macron francia elnök belpolitikai problémái elől viszont valamiféle európai irányítószerep felé menekül, legalábbis azt próbálja eljátszani. Ő azt hajtogatja, hogy mind a 28 állam meg tud majd állapodni, azaz, a migránskvótákat elutasító V4-országok, Ausztria és Olaszország is elfogadja majd a francia álláspontot. Ezt rajta (és a szocialista spanyol kormányon) kívül feltehetően senki sem gondolja komolyan.

Ami viszont biztos: a migránsok új hulláma a Földközi-tengeren keresztül érkezik, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök azt mondta, hogy egy év alatt 77%-kal nőtt a tengeren érkező migránsok száma. Megerősítette: a Soros-hajóknak is hívott migránshajókat nem fogják hagyni kikötni. Sebastian Kurz osztrák kancellár pedig azt mondta, hogy nyáron lezárják a migránsok elől az Ausztria és Olaszország közötti Brenner-hágót.