Brüsszel ismét Magyarország elítélésére készül

Az Európai Parlament állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó bizottsága hétfőn kora délután szavaz a holland Judith Sargentini nevével fémjelzett, Magyarországról szóló jelentésről, amely többek között az alkotmányos rendszer megcsonkításával és a migránsok jogainak megsértésével vádolja a budapesti kormányt. Az alaptalan állításoktól hemzsegő dokumentumot szinte biztosan elfogadja a balliberális többségű testület, így a későbbiekben akár elindulhat hazánk ellen a hetes cikk szerinti eljárás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minősített hazugságok gyűjteményének nevezte a jelentést. A háttérben Soros György áll, mivel a tőzsdespekuláns emberei nem tudják elfogadni, hogy Magyarország nem engedi be az illegális migránsok tömegeit. Sargentini is meglepően jó viszonyt ápol az amerikai tőzsdespekulánssal. Az Origo tudósítója a helyszínről számol be a szavazásról és a reakciókról.