Terrorizmus miatt ült már börtönben a pedofil migráns

A nicemartin.com számolt be arról, hogy Marseille közelében letartóztattak, majd el is ítéltek egy muszlim migránst, Yohan M.-et, mivel több száz gyerek pornográf képeit és videóját tárolta számítógépén. A bűnöző migránsnak nem ez volt az első összetűzése a törvénnyel, hiszen korábban terrorista merénylet előkészítése miatt is börtönre ítélték.