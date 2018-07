A vízhiány miatt tüntető tömegbe lőttek vasárnap az iráni biztonsági erők az ország délnyugati részén, de a hatóságok közlése szerint halálos áldozatok nem voltak, csak egy ember sebesült meg az összetűzésekben.

A többségében arabok lakta Horramsár városban és környékén azért vonultak ki az emberek az utcákra, mert otthonaikban piszkos, sós víz folyik a csapból. Az iraki határhoz közeli Huzesztán tartomány településein pénteken kezdődtek az eleinte békés tüntetések, a tiltakozók arab és farszi nyelven skandálták követeléseiket.

Szombat este és vasárnap kora reggel viszont Horramsár városban a demonstrálók már köveket hajigáltak a biztonsági erők felé, ablakokat törtek be, pénzkiadó automatákat rongáltak meg. Az internetre kikerült videófelvételeken fegyverropogás hallatszik, nők és gyerekek menekülnek az utcákon.

Az állami televízió vasárnap délután már arról adott hírt, hogy helyreállt a béke a városban, több tüntetőt őrizetbe vettek a hatóságok. A híradás szerint egyes demonstrálóknál lőfegyver is volt.

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) jelentése szerint Iránt az utóbbi tíz évben olyan súlyos, kiterjedt és hosszan tartó szárazság sújtotta, amelyre 30 éve nem volt példa. Az iráni meteorológiai szolgálat szerint az ország területének 97 százalékán tapasztalható valamilyen mértékű szárazság. Szakértők az ésszerűtlen vízgazdálkodás miatt sokat bírálják a kormányt. A vízhiány problémája valószínűleg csak felerősítette a gazdasági nehézségek miatti általános elégedetlenséget. Teheránban múlt héten három napon keresztül tüntettek a város híres bazárjának feldühödött kereskedői az iráni fizetőeszköz, a riál elértéktelenedése miatt. A megmozdulásnak helyenként politikai éle is lett, amikor néhány tüntető tolvajnak nevezte Ali Hamenei ajatollahot, a perzsa állam legfőbb vallási és politikai vezetőjét és más magas rangú tisztségviselőket.