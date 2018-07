Rálőttek egy kormányellenes tüntetési menetre Nicaraguában

Egy ember meghalt, kilenc megsebesült, amikor a nicaraguai fővárosban, Managuában rálőttek egy kormányellenes tüntetési menetre - írta szombaton a Prensa című lap.

Az újság szerint a tiltakozók a fővárosi egyetem épülete felé tartottak, amikor ismeretlenek tüzet nyitottak. A sebesültek között van egy gyerek is, aki a fejlövést kapott.Nicaraguában április közepén kezdődtek tiltakozások a kormányzat adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei ellen, ám a tüntetők most már Daniel Ortega elnök távozását és új választások kiírását követelik. Bírálói szerint ugyanis az országot 2007 óta irányító Ortega, aki korábban is volt már államfő, könyörtelenül ragaszkodik a hatalomhoz, és a közvagyont saját maga és családja gazdagítására használja. Ortega ugyan bejelentette a kilátásba helyezett reformok leállítását a lépés nem vezetett a helyzet normalizálódásához. A katolikus egyház által kezdeményezett, a hatóságok és az ellenzék közötti, nemzeti párbeszéd két alkalommal is félbeszakadt és eddig nem sok eredményt ért el.

Jogvédők adatai szerint a megmozdulásokban több mint kétszázan meghaltak, több mint ezerháromszázan megsebesültek. Az ellenzék és a tiltakozók az erőszak elkövetésével a hatóságokat, illetve híveiket vádolják.