Egyiptom sem akar EU-s migránstábort a területén

Egyiptom is elutasította Brüsszel azon elképzelését, hogy az Európai Unió határai mentén lévő államokban kialakítandó befogadóközpontokba nyújthassák be a migránsok a menedékkérelmüket, illetve oda majd ki is lehessen toloncolni azokat, akik nem jogosultak menekültstátuszra.