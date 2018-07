Egyre nagyobb a balkáni migrációs nyomás

A migrációs nyomás sok helyen eléri, és bizonyos esetekben meg is haladja a 2015-ben tapasztalt szintet, és új migrációs útvonalak vannak kialakulóban a Nyugat-Balkánon - mondta Szijjártó Péter Podgoricában.

Riasztó hírek érkeznek a Nyugat-Balkánról, ahol a migrációs nyomás sok helyen eléri, és bizonyos esetekben meg is haladja a 2015-ben tapasztalt szintet, és új migrációs útvonalak vannak kialakulóban, ezért Magyarország készen áll arra, hogy segítsen Montenegrónak abban, hogy megvédje magát az illegális migrációs hullámokkal szemben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Podgoricában.

A tárcavezető montenegrói kollégájával tárgyalt a fokozódó migrációs nyomásról, amely a három évvel ezelőtti hullámmal szemben most Albániára, Montenegróra és Bosznia-Hercegovinára nehezedik.

A tárcavezető kiemelte, hogy a riasztó hírek főként Törökországból és Görögországból érkeznek, sok esetben olyan jelentést is kaptak Görögországból, hogy most rosszabb a helyzet, mint 2015-ben. Srdjan Darmanovic külügyminiszter a találkozón kifejtette: a montenegrói kormány készen áll arra, hogy megvédje a saját országát az illegális bevándorlási hullámmal szemben.

Magyarország ehhez támogatást nyújt, hiszen Budapestnek az az érdeke, hogy Montenegró meg tudja védeni a saját határait - magyarázta Szijjártó Péter. Kifejtette: a határok védelme érdekében a rendőrségi vezetők már meg is állapodtak abban, hogy 25 kilométernyi határkerítést biztosítanak Podgoricának azért, hogy a montenegrói-albán határ legsebezhetőbb szakaszát meg tudják védeni, és meg tudják állítani az illegális bevándorlási hullámot.

Magyarország kész segíteni

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország számára kiemelt biztonsági fenyegetést jelentene, ha egy újra meginduló bevándorlási hullámnál az első akadályt a magyar-szerb, illetve a magyar-horvát határon felépített kerítés jelentené. Magyarország érdeke, hogy a nyugat-balkáni kormányok minél stabilabbak és minél elkötelezettebbek legyenek, olyanok vezessék az országokat, "akik hajlandóak megvédeni a saját határaikat is, mert ha ez így van, akkor meg tudjuk őrizni a stabilitást a Nyugat-Balkánon, és nem a magyar déli határ lesz az első védvonal, amely megvédi részben Magyarországot, részben pedig Európát" - szögezte le.

A miniszter aláhúzta: a montenegróiak továbbra is számíthatnak Magyarország elkötelezett támogatására nemcsak az európai integrációs folyamatukban, hanem a határvédelmi intézkedéseik során is. Magyarország kész minden segítséget megadni Montenegrónak - de a többi érintett országnak is - annak érdekében, hogy megvédje saját déli határát - tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy Budapest eddig is megadott minden segítséget azoknak az országoknak, amelyek ezt kérték, Macedóniában például harminc fős váltásokban szolgálnak a rendőrök a macedón-görög határszakaszon, korábban pedig Szerbiának és Szlovéniának is segítettek.