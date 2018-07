Legalább négyen meghaltak egy Indonézia partjánál történt kompbalesetben, kedden, amikor a kikötőtől 15 percnyi hajóútra elsüllyedt egy komp.

A hajó Bira és Pamatata között haladt 139 utassal, amikor elsüllyedt. Most is próbálják még kimenteni a vízbe esett utasokat, de a mentést nehezítik a nagy hullámok, és az erős esőzés is -írja a Mirror.

A kompon nem volt elég mentőmellény, és legalább négyen vízbefulladtak.

A hajó a kikötőtől 15 percnyire kezdett süllyedni.