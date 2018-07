Háromszázkilencre emelkedett a nicaraguai kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak a száma - közölte kedden a Nicaraguai Emberi Jogi Szövetség, az ANPDH jogvédő szervezet.

A halálos áldozatok között 297 civil és 12 rendőrtiszt van.Az áldozatok közül legalább 253 ember lőtt sebesülésekbe halt bele, további 1500 pedig megsebesült az április közepe óta tartó, többször véres összecsapásokba torkolló megmozdulásokban.

Más jogvédő szervezetek 220-ra tették a halálos áldozatok számát, míg a nicaraguai kormány csak 47-et ismer el.

Nicaraguában április 18-án kezdődtek tiltakozások a kormányzat adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei ellen, ám a tüntetők most már Daniel Ortega elnök távozását és új választások kiírását követelik. Bírálói szerint ugyanis az országot 2007 óta irányító Ortega, aki korábban is volt már államfő, könyörtelenül ragaszkodik a hatalomhoz, és a közvagyont saját maga és családja gazdagítására használja. Ortega ugyan bejelentette a kilátásba helyezett reformok leállítását, a lépés nem vezetett a helyzet normalizálódásához. A katolikus egyház által kezdeményezett, a hatóságok és az ellenzék közötti, nemzeti párbeszéd két alkalommal is félbeszakadt és eddig nem sok eredményt ért el.

A hatóságok, illetve a kormányhoz hű félkatonai csoportok többször összecsaptak a főként diákokból álló tüntetőkkel, akik ellen nem haboztak éles lőszert bevetni.