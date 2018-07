Gertrude Baniszewski egy olyan anyuka volt, akire senki sem bízná rá a gyerekét. Sylvia Likens szülei nem gondolták volna, hogy a hétgyerekes asszony megkínozza és megöli a lányukat. Rávette a gyerekeit is, hogy verjék a lányt, több száz csikket nyomtak el rajta, a sebeibe pedig sót dörzsöltek. Sylvia egy hónapos szenvedés után halt meg, miután az asszony végzett vele.

Gertrude Van Fossan 1928-ban született Indianapolisban. Unalmas gyerekkora volt, egészen addig, amíg 10 éves korában az apja a szeme előtt meg nem halt szívrohamban. Hat évvel később hozzáment a 18 éves John Stephan Baniszewskihez. A párnak 10 év alatt hat gyereke született. Pár évig együtt voltak, majd elváltak, Gertrude 34 évesen újraházasodott, a 18 éves Dennis Lee Wrighthoz ment hozzá, akitől egy gyereke született. A férfi a gyerek megszületése után elhagyta őket. Az asszony egyedül maradt a hét gyerekkel.

A Likens család

A Likens házaspár egy cirkuszban dolgozott, öt gyerekük volt, közülük a harmadik volt Sylvia. A szülők házassága nem volt stabil, anyagi gondjaik voltak. A munkájuk miatt sokszor kellett elutazniuk, ilyenkor a Sylviát és a húgát, Jennyt elküldték a rokonokhoz, hogy rendesen folytathassák a tanulmányaikat. Sylvia egy kórusban énekelt, így ismerkedett meg Gertrude Baniszewski egyik lányával, Stephanie Baniszewskivel.

Lepasszolta a gyerekeket

A Likens testvérek, Sylvia és Jenny megismerkedett az összes Baniszewski gyerekkel, és egyre több időt töltöttek együtt. Ezt tudta Lester Likens is, a lányok apja, ezért felajánlotta Gertrude-nak, hogy ha vigyáz a két kislányra, amíg ők távol vannak, akkor fizet hetente 20 dollárt. Az asszony elfogadta az ajánlatot, mivel ő sem úszkált a pénzben, szűkös volt a ház neki és a hét gyerekének, ráadásul akkoriban nem kaptak a gyerekek után segélyt. Ekkor már látszott, hogy az asszonyban nincsenek meg az alap anyai ösztönök, a saját gyerekeivel is alig foglalkozott.

Elszabadult a pokol

Gertrude nem gondolta át eléggé a megállapodást, alig volt elég a 20 dollár hetente, ráadásul a lányok apja rendszeresen csúszott a fizetéssel, de az is előfordult, hogy egyáltalán nem fizetett. Az asszony úgy gondolta, hogy majd a lányokon bosszulja meg az apjuk hibáját, ezért verni kezdte mindkét Likens lányt, és a saját gyerekeinek is engedélyezte, hogy bántsák a lányokat. Ha mindez nem lett volna elég, az asszony megtudta, hogy Sylvia Likens azt terjeszteti két lányáról, Pauláról és Stephanie-ról, hogy prostituáltak. Ezen nagyon felháborodott, úgy gondolta, hogy valójában Sylvia a prostituált. Elmondta Paula barátjának, hogy Sylvia miket terjeszt a lányáról, ezért a férfi is jól megverte a lányt.

Az asszony később már a szomszéd gyerekeket is rávette, hogy verjék Sylviát. Lökdösték a lépcsőn az iskolában, többször megverték, több száz cigit elnyomtak a testén. A sebeibe sót dörzsöltek, forró vízben fürdették, és többször is kólásüveget nyomtak a nemi szervébe. Gertrude Sylvia húgát, Jennyt is arra kényszerítette, hogy verje a testvérét.

Gertrude és a fia, John megetették Sylviával a saját székletét, és arra is kényszerítették, hogy egye ki az asszony legkisebb gyereke pelenkájából az ürüléket.

A sok verés és a lelki terror miatt Sylviának vizelettartási problémái lettek, ezért Gertrude egy ágyhoz kötözte a lányt, és amikor bepisilt, az asszony megitatta vele a vizeletét.

A testvére próbált neki segíteni

Jenny fel tudta venni a kapcsolatot nővérével, Diana Likensszel, akinek már saját családja volt. Diana elment a Baniszewski családhoz, de Gertrude nem engedte be, ezért Diana értesítette a gyámhatóságot. Az asszony őket is elküldte, azt mondta nekik, hogy Sylvia megszökött tőle.

Égett a ház

Gertrude érezte a lebukás veszélyét, ezért arra kényszerítette Sylviát, hogy írjon egy levelet, az asszony diktálta a lánynak, hogy mit írjon. A levélben az állt, hogy pénzért elszökött egy csapat fiúval.Később a kegyetlen asszony a gyerekeivel lefogatta Sylviát, és egy forró tűvel belevéste a hasába, hogy Prosti vagyok, és büszke vagyok erre.

A lány megtudta, hogy Gertrude egy szeméttelepre akarja kirakni meghalni, ezért megpróbált az ablakon keresztül megszökni, de az asszony rajtakapta, és Paula barátjával, Coy Hubbarddal egy evezőlapáttal halálra verték.

Senki nem mondhatott semmit

Végül az egyik gyerek hívta a rendőröket, mivel nem sikerült újraéleszteni a lányt. Gertrude megtiltotta nekik, hogy bármit is mondjanak, azzal fenyegette őket, hogy aki megszólal, az lesz a következő. Sylvia húga, Jenny viszont nem félt, odament az egyik rendőrhöz, és a fülébe súgta, hogy ha kiviszi innen, akkor mindent elmond neki. A bűnösöket még aznap letartóztatták.

Mintarab volt

Öt embert vádoltak meg az ügyben, több gyerek is börtönbüntetést kapott, Gertrude-ot és a lányát, Paulát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Később, 1971-ben újratárgyalták az ügyet, Paula két évet kapott, mert bűnösnek vallotta magát, az asszony ekkor is életfogytiglanit kapott.

Gertrude mintarab volt a börtönben, anyáskodott a rabtársai felett, mindenki szerette. 1985-ben kérvényezte, hogy engedjék szabadon, és a Likens család ellenkezése ellenére a bizottság megszavazta az asszony szabadon engedését.

Gertrude elköltözött, és Nadine Van Fossan nevén élt tovább, 1990-ben rákban halt meg.

Gertrude Baniszewski szociopata volt, élvezte, ha másoknak szenvedést okozhatott. Sylviát mindenáron meg akarta ölni, mert féltékeny volt rá a szépsége miatt.