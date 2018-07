Újabb bevándorlási csalásokat szüntet meg az olasz kormány

A többek közt várandós nőknek, kiskorúaknak és betegeknek humanitárius okokból adott olaszországi tartózkodási engedélyek kibocsátásának szigorítását rendelte el Matteo Salvini olasz belügyminiszter – jelentette az olasz sajtó csütörtökön.

A La Repubblica című balközép napilap megszerezte azt a belügyminiszteri körlevelet, amelyet Matteo Salvini a menedékkérelmeket elbíráló hatóságok vezetőihez intézett, köztük prefektusokhoz, valamint a migránsok benyújtotta menedékkérelmeket felülvizsgáló területi testületek elnökeihez.

A miniszter a kérelmek elbírálásának gyorsítását, valamint a humanitárius okokból megítélt tartózkodási engedélyek kibocsátásának szigorítását és számbeli csökkentését sürgette.Az Észak-Afrikából a tengeren keresztül érkező nők, kiskorúak, betegek esetéről van szó: ezek az emberek nagy általánosságban az elszenvedett nehézségek, az utazás körülményei, kiszolgáltatott helyzetük következményeiként az olasz hatóságoktól úgynevezett

„light”, két évre szóló, megújítható menedékstátuszt és ezzel együtt tartózkodási engedélyt kapnak.Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a 2017-ben benyújtott 129 ezer menedékkérelem 28 százalékában részesültek ilyen humanitárius menedékjogban, négyszer többen, mint azok, akiknek menedékkérelmét sokkal tüzetesebben vizsgálták át, és „igazi” humanitárius menedékjoghoz jutottak.