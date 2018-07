Nagyobb migránsáradat indul a Balkánon keresztül, mint 2015-ben

Az utóbbi napokban és hetekben egyre több hír és adat mutatja, hogy az illegális migránsok száma a Balkánon újra a 2015-ös számokat és arányokat közelíti. Ezt bizonyítják az egyik legnagyobb görög város polgármesterének nyilatkozatai, illetve a boszniai helyzet is. Bosznia-Hercegovinában az Origo is drámai videókat készített.

Thesszaloniki polgármesterének nyilatkozata, miszerint több migráns van most Görögországban, mint 2015-ben, illetve a Bosznia-Hercegovinából érkező hírek is azt bizonyítják, hogy ha Magyarország nem védené a magyar határt (kerítéssel, rendőri és katonai erővel és a jogszabályok szigorításával), akkor a 2015-ben a déli határainkon látott események ma is nap, mint nap megismétlődhetnének. 2015 őszén, a migrációs válság csúcsán volt olyan nap, hogy csaknem tízezer migráns érkezett naponta.

Az elmúlt hetekben az Origo Bosznia-Hercegovinában forgatott, ahol drámai képeket készítettünk arról, hogyan árasztják el Velika Kldusát és Bihácot a migránsok.

Azt is megmutattuk, hogy miután a magyar határzár, vagyis a kerítés működik, ott nem jutnak át migránsok, ezért új útvonalat kerestek. Most Bosznia felől akarnak bejutni. És sokuknak sikerül is. Boszniában sok migránssal beszéltünk. Volt olyan, aki azt mondta, ő kifejezetten Budapestre szeretne menni. Megmutattuk, kik várnak arra Boszniában, hogy a lehető leghamarabb Nyugat-Európába jussanak.

Ebből is kiderül, Magyarország a déli határain nem csak magát, hanem egész Európát is védi

A határ védelme tudja garantálni, hogy mások mellett Németországnak se kelljen újra szembesülnie a korábbi években illegálisan érkezett migránsok százezreivel.

Erről is beszélt ma Orbán Viktor Berlinben, az Angela Merkellel folytatott tárgyalásai után.

Napi 24 órában nyolcezer ember fegyverrel védi a déli határt, amelyen ha belépnének a migránsok, azonnal Németországba mennének.

Óriási terhet veszünk le Németország válláról azzal, hogy megakadályozzuk, hogy bárki a törvények megkerülésével lépjen be Magyarország területére-

- mondta a miniszterelnök Berlinben.