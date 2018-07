Egyre több a botrány a francia elnök életvitele körül

A Le Figaro közölte a legújabb felmérést Macronról. Népszerűtlenebb, mint valaha, soha francia elnök az adott periódusban – 15 hónappal a megválasztása után – nem volt még ilyen elutasított. Az elutasítás oka elég nyilvánvaló: soha ennyi és ilyen jellegű magánéleti botrány nem volt még francia elnök körül.

Az Odoxa-Dentsu Consulting felmérését éppen tegnap tette közzé a Le Figaro. A megkérdezettek 84%-a nagyképűnek tartja, a cselekvési tervét viszont alig egyharmaduk hatékonynak. A hét eleji népszerűségi felmérés szerint pedig újabb 5 pontot zuhant az elfogadottsága.

Mi a népszerűtlenség oka? Nincsenek megfelelő törvények az illegális migránsok ellen, hetente talál ki új (és megvalósíthatatlan) tervet a migránskrízisre, és ha mond valamit, néhány nap múlva az ellenkezőjét mondja. A Soros-hajónak is nevezett Aquariust, fedélzetén közel 700 migránssal, először be akarta engedtetni az olaszokkal, össze is veszett a bevándorlásellenes olasz miniszterelnökkel. Utána viszont ő maga félt beengedni a hajót. Majd amikor az új baloldali spanyol miniszterelnök megengedte, hogy náluk kikössenek, bejelentette, hogy akár minden második migránst beenged Franciaországba hajóról.

A közbiztonság mutatói egyre rosszabbak, hétvégén megszökött egy algériai rendőrgyilkos és bankrabló egy francia börtönből – helikopterrel. Tegnapelőtt este Párizs legrosszabb közbiztonságú, no-go zónának tartott elővárosában egy rendőr házaspár négyéves kisfiát tette be éppen a kocsijába, amikor a migránsnegyed közepén ketten odaléptek hozzájuk, és azt mondták az anyának, hogy: „Te igazoltattál minket, ugye?” Majd ököllel arcul ütötték, összeverték, és megverték a rendőr apát is.

De a rekordnépszerűtlenség (Odoxa: már 59% mondja azt, hogy alkalmatlan ember) nagyon fontos eleme Macron személyisége, múltja, magánélete.

Macron magánélete már az elnökválasztási kampányban fontos szerepet kapott. 2017 februárjában egy párizsi kampányrendezvényen elkezdett arról beszélni, hogy nem homoszexuális, nem él kettős életet, és valódi a kapcsolata a feleségével. Korábbi pletykák szerint ugyanis Macron valójában nem a nála 24 évvel idősebb feleségével élt, hanem Mathieu Gallet-val, a Radio France elnökével. (Miután Macron elnök lett, néhány hónappal később furcsa körülmények között leváltotta Gallet-t a francia közszolgálati rádióban, sokak szerint nem feltétlenül komoly pénzügyi visszaélésgyanú miatt. Felmerült, hogy éppen a korábbi hírek miatt akarta eltávolítani.)

Jean d'Ormasson, az egyik legnagyobb francia kultúrtörténésszel is találkozott egyszer a házaspár. Az akkor 92 éves akadémikushoz Brigitte Macron a következő szavakkal fordult, azaz, megismerkedésüket így kezdte: „Ugye tudja, hogy a férjem nem homoszexuális?” Jean d'Ormasson később a Les valeurs actuelles című hetilapnak mesélte el a történetet és így kommentálta: „Ez azért elég furcsa, nem?”

Macron felesége, Brigitte az elnök drámatanárnője volt, még a kilencvenes években. Az elnöknél 24 évvel idősebb asszonnyal már gyerekkorában szoros kapcsolata volt. Macron szülei Amiens-ból, a gazdag francia kisvárosból érettségi előtt kiíratták gyereküket, és az egyik legdrágább párizsi magániskolába küldték, mert nyomasztotta őket fiúk viszonya a tanárnővel. Az Origóban is részletesen írtunk közös előadásaikról, sőt, egy jelenetet is megmutattunk, amikor a kamasz Macron – nehéz finomabban fogalmazni – a színpadon bohóckodik.

Nemrégen derítette ki a Closer című magazin, hogy Macron 300 oldalas erotikus regényt írt 14 éves korában, állítólag ettől is el volt ragadtatva drámatanárnője, későbbi felesége.

A már akkor férjezett Brigitte Trogneux később elvált, és 2007-ben hozzáment Macronhoz.

(A fényképen a 14 éves Macron, az akkor 38 éves Brigitte, és egyes újságok feltételezése szerint Brigitte férje látható.)

Brigitte Macron valósággal uralkodik férjén, ezért is lehet annyit olvasni a házaspár viszonyáról. Macron külön törvényt akart elfogadtatni felesége kedvéért, első francia asszonynak akarta kinevezni. Egy monarchikus címet akart ajándékozni az elvben egy huszonegyedik századi, nagyon modern elnök képét mutatni akaró politikus.

Botrányt okozott, hogy sok milliót költött sminkre Macron, hogy palotauszodát akart építtetni elnöki nyaralójába, hogy nevetségesen drága evőeszközöket akart venni.

Egy gimnazista egy rajongói találkozón Manunek szólította, a becenevén. Macron valósággal megtámadta a kamaszt, azt mondta: „Neked én elnök úr vagyok.”

És a legutóbbi botrány: az elnöki palotába a hagyományos, június végi Zene Ünnepén transzvesztitákat hívott meg, az erről készült botrányos videó sok emberben keltett felháborodást.