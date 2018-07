A BBC szerint hollywoodi producerek már azon gondolkoznak, hogy filmet készítsenek a barlangban ragadt thaiföldi gyerekek történetéből.

Michael Scott és Adam Smith, egy amerikai filmgyártó cég, a Pure Flix producerei megérkeztek Tham Luangba, és máris a barlangban rekedt gyerekek és kiszabadításuk filmötletén dolgoznak és interjúkat szerveznek.

Smith szerint gyorsnak kellett lenniük, mivel hamarosan más cégek is meg fognak érkezni.

Jelenleg is zajlik az utolsónak tervezett mentőexpedíció: a 12 gyerekből 8-at már kihoztak tegnap és tegnapelőtt, ők jól vannak. A maradék négy gyereket és edzőjüket valószínűleg egyszerre hozzák ki, valamint az orvost is, aki később ment be hozzájuk.

A barlangban rajtuk kívül még három haditengerész van.