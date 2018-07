Németország nem tud korlátlanul befogadni embereket

Egyensúlyt kell teremteni a segítőkészség és országunk teljesítőképessége között, nem tudunk korlátlanul befogadni embereket - jelentette ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter kedden azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatta a migrációs mestertervnek nevezett javaslatait a német menekültügyi rendszerrel kapcsolatos változtatásokra.

Bemutatta kedden Berlinben 63 pontból álló migrációs "mestertervét" Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter, aki kihangsúlyozta, hogy ez a szövetségi belügyminisztérium mesterterve, amelyet július 4-én véglegesítettek, így nem tükrözi azokat a megállapodásokat, amelyekről a múlt hét második felében állapodtak meg a koalíciós pártok.

Ez nem a koalíció, hanem a szövetségi belügyminisztérium mesterterve - húzta alá Horst Seehofer. Ezzel magyarázta azt is, hogy a javaslatban szerepelnek azok a tranzitközpontok, amelyek a későbbi koalíciós megállapodásban nem.

A tervek szerint ezekből a létesítményekből küldik majd vissza az Európai Unió más tagállamaiba azokat a menedékkérőket, akik már máshol is adtak be menedékkérelmet.

Horst Seehofer által mestretervnek titulált csomag négy területen megvalósítandó intézkedéseket javasol a migrációs helyzet rendezése, ellenőrzése és korlátozása érdekében. Külön csoportosítja, hogy milyen teendők vannak azokkal az országokkal kapcsolatban, ahonnan a menedékkérők érkeznek, amelyeken áthaladnak, milyen intézkedéseket kell meghozni belföldön és európai uniós szinten.

A dokumentum kiemeli, hogy a jelenlegi határellenőrzés a német-osztrák határon 2018 novemberéig tartható fenn az érvényben lévő schengeni szabályok alapján, de addig is új határőrizeti rendszert alakítanak ki Németország és Ausztria határán, tranzitközpontokat állítanak fel, feltartóztatandó azokat a menedékkérőket, akik már másik uniós tagállamban is adtak be menedékkérelmet. Őket - kétoldalú megállapodás alapján - azonnal visszaküldik oda, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Ausztriába, szintén azt követően, hogy a német hatóságok megállapodtak Ausztriával.