Elpusztult Zsa Zsa, a világ legrondább kutyája

Álmában pusztult el a világ legrondább kutyája. Az angol bulldog alig egy hónapja kapta ezt a "megtisztelő" címet. A hírt a kutya Facebook-oldalán jelentették.

Álmában pusztult el Zsa Zsa, a világ legcsúnyább kutyája, aki mindössze 9 éves volt.

Zsa Zsa élete valódi tündérmese volt. Gazdája egy menhelyről fogadta örökbe ötéves korában, miután meglátta a fotóját a neten.

Nevét Gábor Zsazsáról kapta.

Zsa Zsa külsejével nemcsak egy címet nyert el az egy hónapja rendezett versenyen, az értékes trófea mellett 1500 dollárt is kapott. Gazdája az összeget állatmentő menhelyeknek adományozta. A kutyának saját Facebook-oldalt is indítottak, itt osztották meg halálának hírét is.