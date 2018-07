Rendkívüli állapotot hirdettek a kanyaró miatt egy kórházban

A kanyaró miatt kedden rendkívüli állapotot hirdettek Kelet-Szlovákiában, a Nagymihályi járásban, amely 15:00-kor lépett érvénybe - számolt be a Szlovák Távirati Iroda (TASR). Ezt Jana Cibereová, a Nagymihályi Járási Hivatal elöljárója közölte a sajtóval a válságstáb ülése után.

Jana Cibereová, a Nagymihályi Járási Hivatal elöljárója közölte a helyi sajtóval, hogy szerdán reggel 8:00 órára válságstábot hívtak össze, amelyen Ján Mikas járési tiszti főorvos is részt vesz.

Cibereová szerint a rendkívüli állapot meghirdetésének oka a kanyarós betegek számának hirtelen megnövekedése,

amelyre a nagymihályi (Michalovce) kórházban figyeltek fel a hétvégén.

Daąa Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője a TASR-nek elmondta, hogy a Nagymihályi és a Szobránci járásban május elejétől július 9-ig 161 esetben diagnosztizáltak kanyarót,ebből 68 esetben laboratóriumi vizsgálat is igazolta a betegséget.

A legtöbb megbetegedést Nagymihályban vették nyilvántartásba (89), illetve Deregnyő községben (35), ahonnan a kanyaró terjedni kezdett. A fertőzöttek közül négyen Nagy-Britanniából hazaérkezve betegedtek meg, a többi eset ezekkel van epidemiológiai összefüggésben – magyarázta a szóvivő.

©tefan Zamba, a nagymihályi kórház járványügyi osztályának főorvosa azt mondta az újságíróknak, hogy kedd reggelig 29-en kerültek kórházba ezzel a dianózissal. A múlt hétvégétől kezdődően az osztályunkon robbanásszerűen emelkedett a betegek száma. Úgy a vizsgálatra érkezőké, mint a kórházi kezelésre szorulóké.

A kórházi kezelésre szorulók összlétszáma több mint 140 volt. Ezek legnagyobb része gyermek volt, statisztikailag a betegek körülbelül 85 százaléka. Jelenleg a gyermekpácienseknek körülbelül fele két éves kor alatt van – tette hozzá a járványöóügyi főorvos.

A főorvos azt is elmondta, hogy a kórház minden munkatársa védőoltást kapott, és a járványügyi osztály férőhelyeinek számát is átmenetileg megemelték. Amennyiben a betegek száma tovább fog nőni, a kassai és az eperjesi kórháznak is készen kellene állnia a betegek felvételére.

Ezenkívül továbbra is szigorúan tilos a beteglátogatás a nagymihályi kórház egész területén.