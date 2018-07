Ismét az ENSZ előtt Soros migránscsomagja

Pénteken tárgyal utoljára New Yorkban a Soros György által gyakorlatilag tollba mondott migrációs csomagjáról az ENSZ. A dokumentum valójában egy afrikai migrációs csomag, a haszonélvezője Afrika, az elszenvedője pedig Európa. Az ENSZ migrációs csomagja rendkívül veszélyes, mert megváltoztatná az európai társadalmak összetételét, veszélyezteti tehát az identitásunkat, a kultúránkat és a biztonságunkat is. A szövegezésben központi szerepe volt Louise Arbournak, aki Soros dolgozója, beosztottja volt, később pedig Soros György személyesen tüntette ki.

2018. július 13-án tartják New Yorkban az ENSZ migrációs csomagjának utolsó tárgyalási fordulóját. A tárgyalási folyamatok ellenére az ENSZ migrációs csomagja továbbra is egy szélsőségesen migránspárti dokumentum, amely egyoldalúan közelít a migrációhoz,és nem veszi figyelembe az európai országok érdekeit.

Veszélyes a tervezet

Az ENSZ migrációs csomagja valójában egy afrikai migrációs csomag, a haszonélvezője Afrika, az elszenvedője pedig Európa. Az ENSZ migrációs csomagja rendkívül veszélyes, mert megváltoztatná az európai társadalmak összetételét, veszélyezteti tehát az identitásunkat, a kultúránkat és a biztonságunkat is.

Ezzel szemben a magyar álláspont az, hogy magyar Magyarországot szeretnénk és európai Európát. Csak mi, magyarok dönthetjük el, hogy kit engedünk be a hazánkba, és kivel akarunk együtt élni. A magyar kormány nem fogadja el azt az állítást, hogy a multikulturális társadalom értékesebb, mint egy homogén, rendezett társadalom. A globális migrációs csomag olyan pontokat tartalmaz, amelyek kívánatos folyamatként írják le a népvándorlást.

A migráció növeli a bűnözést

A magyar álláspont szerint a migrációt nem megszervezni, nem irányítani, nem menedzselni kell, hanem megállítani. A migráció rossz és veszélyes folyamat, ami megállítható, és meg is kell állítani. A migráció nemzetbiztonsági kockázat, az elmúlt három évben 29 terrortámadást követtek el bevándorló hátterű terroristák, több mint 330 embert megöltek, és több mint 1300-at megsebesítettek. A migráció párhuzamos társadalmak kialakulásához vezet, és növeli a bűnözést. A magyar álláspont szerint a migráció nem alapvető emberi jog. Ezzel szemben alapvető emberi jog, hogy a magyar emberek biztonságban élhessenek a hazájukban.

Az ENSZ migrációs csomagja szerint a migránsoknak – jogi státuszuktól függetlenül - az egész útjuk során minden szolgáltatást biztosítani kell a tranzitországokban és a célországban is. A magyar álláspont szerint mindenkinek abban kell segíteni, hogy ott tudjon emberhez méltó életet élni, ahol megszületett. Ha ez nem lehetséges, akkor abban kell segíteni, hogy a hazájához legközelebbi ponton tudjon megfelelő körülmények között élni, és a konfliktus lezárása után visszatérhessen a szülőföldjére.

Migráció helyett a családok támogatása

A migrációs csomag szerint nem szabad különbséget tenni egy ország adófizető polgárai és a migránsok között a számukra nyújtott állami szolgáltatások területén. Ez azt jelenti, hogy egy évtizedek óta Magyarországon dolgozó és adót fizető magyar ember és egy határsértéssel érkező illegális migráns ugyanazokra az állami szolgáltatásokra jogosult. A migrációs csomagban az áll, hogy a migráció a legjobb válasz a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra. A magyar kormány a migrációt elutasítja, nem a migrációt, hanem a magyar családok támogatását, erősítését tartja jó válasznak a kihívásokra.

A csomag teljes mértékben zárójelbe teszi az emberek jogát a biztonsághoz, mert meg akarja tiltani, hogy a migránsok személyes adatait átadják a kiutasításokkal foglalkozó bevándorlási hatóságoknak. Vagyis hiába lehetne tudni, hogy illegálisan tartózkodnak egy országban, nem lehetne kiutasítani őket.

Soros embere is ott lesz

Elképesztő eleme a javaslatnak, hogy már a migránsok megindulását megelőzően képzési programokat indítanának nekik. Mindez pedig világosan mutatja, hogy Soros György is nagy erőkkel felügyeli a migrációs csomag tárgyalási folyamatát. Az ülésen személyesen vesz részt Soros György megbízottja Louise Arbour migrációval foglalkozó főtitkári különleges képviselő, aki a Globális Migrációs Csomag alapját képező dokumentumot is készítette (Migration Works for All).

És, hogy Louise Arbour mit gondol a migrációról? Nos, az általa készített dokumentumban a következőket olvashatjuk:

Népszerűsíteni kell a migrációt, és hangsúlyozni a pozitív hatásait.

Segíteni kell a migránsok családegyesítését.

Félrevezető a migrációt önmagában fenyegetésként kezelni. A migráció ellen meghozott biztonsági intézkedések aggodalomra adnak okot, és veszélyeztetik a migránsok (!) biztonságát.

Megbízható útvonalakat kell kialakítani olyan migránsok számára, akik nem minősülnek nemzetközi menekültnek, de leküzdhetetlen akadályokkal néznek szembe az otthonukba való visszatérésnél.

Louise Arbour egy kanadai származású hölgy, aki korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt. A Nemzetközi Kríziscsoport tevékenysége több szempontból is aggályos, pénzügyi hátterét pedig a Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja. Soros György jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között.

A tőzsdespekuláns személyesen tüntette ki legfőbb hívét

Soros György személyes jelenléte nem is olyan meglepő, ha megnézzük a szervezet tevékenységét. A Nemzetközi Kríziscsoport mindig a válságtól sújtott országokban jelenik meg, hogy befolyásolja a létrejövő tárgyalások menetét, és beavatkozzon az országok belügyeibe. Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját. Munkásságáért Soros György személyesen tűntette ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.

És van itt még valami. Az ENSZ tagállamainak vitája után a kitárgyalt migrációs csomagot - még az elfogadás előtt - megküldik a Nemzetközi Migrációs Konferencia főtitkárának, aki - micsoda véletlen - szintén nem más, mint Louise Arbour, és aki az utolsó egyeztetésen szintén befolyásolni tudja azt, hogy mi kerül a dokumentumba. Vagyis Soros György embere ott van, amikor a migrációról szóló vitát elindítják, és ott van, amikor a vitát lezárják, a kör tehát bezárult.

A Nyílt Társadalom Alapítvány egyik igazgatója pedig háttérbeszélgetéseket folytat majd pénteken többek között a szélsőségesen bevándorláspárti Julian Pfäfflinnal, a német gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős miniszterrel.