Így működik Soros lobbigépezete az Európai Parlamentben - videó

Érdekes videót osztott meg Morvai Krisztina Európai Parlamenti képviselő a Facebook-oldalán. Ebből kiderül, hogy bizony a Soros-birodalom és az Európai Unió együttműködése továbbra is rendkívül intenzív, és betekintést kaphatunk abba is, hogy hogyan veri keresztül az spekulánshoz tartozó kör az akaratát az Európai Unión, és dolgozik továbbra is Európa iszlamizációján. Ami látszik a felvételből, hogy hiába a soha nem látott mértékű migrációs válság, a számtalan szélsőséges iszlamista terrortámadás, az Európai Parlament FEMM, azaz Női Jogi szakbizottságának 2018 júliusában sincs jobb dolga, mint azon lamentálni, hogy hogyan sérülnek a muszlim nők jogai az Európai Unió országaiban. Az előadáson pedig ki más az, aki a szakértelmét megosztja a témában – de valójában erős lobbitevékenységet folytat –, mint Soros György szervezetének, az Open Societynek a képviselője.

A sorosista előadó az EP szakbizottság meghívására érkezett Brüsszelbe, hogy előadja álláspontját, a szegény kirekesztett muszlim nőkről és mindarról a diszkriminációról, amit kontinensünkön át kell élniük.

Még véletlenül sem muszlimok által bántalmazott, megerőszakolt és megölt európai keresztény nők tömegéről beszélnek az EP illetékes szervezetében. Hiszen az nem fontos.

A Jobbik korábbi EP képviselője a videóhoz fűzött bejegyzésében kifejti, hogy: Nap mint nap tapasztalom, hogy milyen aljas és gyalázatos trükkökkel, cselekkel próbálják a Soros György-féle intézmények ráerőltetni a bevándorlással, Európa iszlamizációjával kapcsolatos elképzeléseiket (azaz röviden: a Soros-tervet) Európa lakosságára.

A magyar EP-képviselő hozzáteszi, hogy az esemény szervezésében központi szerepet játszott Malin Björk, akiről Morvai azt írja „nagy érdemeket szerzett” Magyarországnak a 7-es cikkely szerinti elmarasztalása kapcsán. Láthatjuk, hogy ő például központi szerepet tölt be a Soros-terv végrehajtásában, és az azt ellenző országok, így Magyarország felelősségre vonásában, megbüntetésében. Az Open Society-től meghívott előadó előadásának témája: „A muszlim nők helyzete Európában”. Maria H'Madoun politikai szakértő Soros alapítványánál. A hölgy az előadásában arról panaszkodott, hogy milyen sok európai ország vezetett be korlátozást a tipikus muszlim női kendők, mint például a burka alkalmazására. Az előadó azt is kifogásolta, hogy miért nem védi jobban az Európai Bíróság ítéleteiben a muszlim nőket, és a gonosz európai országok diszkriminálják az amúgy Európában nem őshonos, idegen viseleteket. Ezeket szexista és rasszista korlátozásoknak nevezte.

H'Madoun azt kérte az EP megjelent képviselőitől, hogy a Parlament és Bizottság képviselje a muszlim nők „igazságtalan” kirekesztésének megszüntetését. Az EP jelen lévő liberális képviselői meg természetesen azonnal támogatásukról biztosították Soros megjelent képviselőjét. Hát így mennek ezek a dolgok.

Malin Björk természetesen üdvözölte, és közös harcnak nevezte a muszlim, sorosista nő kezdeményezését, és panaszkodott a nacionalista képviselők és csoportok miatt, akik nem értékelik annyira Európa iszlamizációja iránti erőfeszítéseiket. Majd felkérte az Open Society képviselőjét, hogy dolgozzanak együtt ezen a nemes és nélkülözhetetlen projekten, hogy keresztülverjék az Európai Parlamenten és Bizottságon a gonosz kirekesztő gyakorlat megszüntetését.

Morvai Krisztina hozzászólásában számonkérte az Open Society képviselőjét, hogy tulajdonképpen miért is akarnak a muszlim hölgyek Európába jönni, hátrahagyva a korábbi világukat, és muszlim életet élni Európában? Mi a motivációjuk? Miért akarják Európát muszlimmá tenni? Illetve azt is megkérdezte Soros jelen lévő képviselőjétől, hogy ha muszlim férfiak idejönnek Európába – és mivel a nők jogairól van szó –, mi fog történni a hátrahagyott feleségekkel, anyákkal és lányokkal?

Íme a teljes videó: