A Magyarok Romániában – száz év története című dokumentumfilm-sorozat első részével indította el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a www.ezer100.ro honlapot, amelynek célja bemutatni, mivel gazdagította az erdélyi magyarság az elmúlt évszázadban Romániát.

Az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában jelmondatra utaló weboldal indulásáról szombati kiadásában számolt be az RMDSZ hírlevele.

2018-ban Románia megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli. Nekünk, erdélyi magyaroknak pedig a kisebbségi lét 100. éve. Lehetőségünk nyílik elmondani a román közösségnek, hogy nélkülünk ma kevesebb lenne ez az ország. Hogy itt vagyunk, nem készülünk elmenni innen, itt tervezünk jövőt. Ezt az országot akarjuk jobbá tenni, közösen. Nem elvenni, hanem hozzátenni akarunk Romániához, úgy, ahogyan az elmúlt száz évben is ezt tettük – olvasható a honlap bemutatkozó oldalán.

A hírlevél szerint az RMDSZ azért hozta létre a weboldalt, hogy a centenáriumi év apropóján szervezett programjait népszerűsítse.

A mi célunk a centenáriumi évben, hogy az erdélyi magyarok jobban megismerjék saját múltjukat, hogy reflektorfénybe helyezzük értékeinket, amelyekkel az elmúlt száz évben gazdagítottuk Romániát, és amelyek arra is rámutatnak, hogy értékteremtő közösség, nem pedig veszélyforrás az erdélyi magyar közösség Romániában. Azt szeretnénk, hogy az új nemzedék is tisztában legyen azzal, amit az elmúlt száz évben a magyarok hozzátettek ehhez az országhoz, hogy a többség és kisebbség új nemzedékeit ne a párhuzamos történelmek közötti szakadék válassza el, hanem a közös jövő építése kösse össze – idézte az RMDSZ hírlevele Porcsalmi Bálint ügyvezető elnököt. A honlap alapját jelentő programok sorából július 12-én, telt ház előtt mutatták be a kolozsvári Bánffy-palotában a „Magyarok Romániában – száz év története” című, 9 részes dokumentumfilm-sorozat első részét, amely az első világháború kitörésétől a Trianonig vezető útról szól.

A filmet az alábbi videóra kattintva is megnézheti:

Illetve megtekinthető a www.ezer100.ro honlapon, valamint az Erdélyi Magyar Televízió is műsorára tűzi 2018. július 15-én, vasárnap este 20 órától.