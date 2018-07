Legalább tízen meghaltak, amikor öngyilkos merénylő robbantott Kabulban

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabulban a vidékfejlesztési minisztérium előtt, az előzetes információk szerint legalább tíz ember meghalt - közölte a kabuli rendőrség vasárnap.

A támadó vasárnap délután, a munkanap végén robbantott. A muzulmán országokban a vasárnap a hét első munkanapja. Az afgán vidékfejlesztési minisztérium szóvivője megerősítette, hogy öngyilkos merénylet történt, és főként a tárca alkalmazottai vannak az áldozatok között.

Az ENSZ épp vasárnap jelentette be, hogy 2009 óta az országban az idei félév volt a legvéresebb. Az első félévben 1692 civil halt meg főként fegyveres támadásokban és robbantásos merényletekben.A 17 éve háború sújtotta muzulmán országban a nyugati támogatású kabuli kormány ellen az afganisztáni tálib szélsőséges mozgalom, és az utóbbi években ott megjelent Iszlám Állam dzsihadista szervezet is fegyveres harcot folytat. Egyébként e két csoport egymással is harcol.