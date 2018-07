Hatéves kisfiút erőszakolt az afgán migráns Németországban

Egy hatéves kisfiút erőszakolt meg egy afgán migráns Németországban. Az ügyben nemrég született ítélet. A férfi három és fél évet kapott. A gyermek azóta is orvosi kezelésre szorul.

A kisfiú édesanyja az M1 stábjának nyilatkozott Speyer városában.

A nemi erőszakra a húsz kilométernyire lévő Germersheimben került sor.

Az afgán migráns, aki menedékkérőként érkezett Németországba, a szomszédjukban lakott saját gyerekeivel, jó kapcsolatot ápoltak egymással mint szomszédok.

Sokat segítettünk a családnak, amikor ide költöztek – közölte az édesanya.

Amikor szomszédjuknál is gyermek született, nem volt semmijük, ezért a nő ruhákat, játékot adott nekik. Elkísérte őket orvoshoz, bármiben segítségére volt az afgán menedékkérőnek és családjának.

A nő úgy fogalmazott: egy férfi, aki ötször imádkozik naponta, hogy lehetett képes ilyet tenni? A hatéves kisfiú és nyolcéves nővére rendszeresen jártak át a szomszédba.

Egy alkalommal arról számoltak be a gyerekek, hogy az afgán férfi furcsán viselkedett velük, ugyanis bújócskázás közben bezárta az ajtót. Az asszony az eset után azonnal értesítette a rendőrséget.Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy az afgán migráns valóban megerőszakolta a kisfiút. A férfit, akinek menedékkérelmét időközben elutasították, elfogták. A gyermekek azóta is szenvednek az erőszak következményeitől.Az édesanya szerint a fia az eset óta agresszívan viselkedik, rémálmai vannak, illetve újabb pszichés terhet jelent számára, hogy naponta el kell menniük a férfi lakása előtt. Az esetről egy helyi portál is beszámolt, az asszony és gyermekei mégsem kaptak segítséget. Új lakást szeretnének, de eddig nem jártak sikerrel.

A bíróság nemrég hozott ítéletet az ügyben, az afgán migráns az erőszakért három és fél évet kapott. Az asszony attól tart, hogy a férfi akár már másfél év után szabadulhat, és akkor ismét találkozniuk kell vele.