Ismét összecsaptak a tüntetők és a biztonságiak Nicaraguában

Nicaraguában ismét súlyos összecsapások voltak a belbiztonsági erők és tüntetők között, és legalább tíz ember meghalt - közölte helyi idő szerint még vasárnap egy nem kormányzati szervezet.

A legsúlyosabb helyzet a fővárostól, Managuától mintegy 30 kilométerre fekvő Masaya városban és környékén alakult ki. A Nicaraguai Emberi Jogi Szövetség (ANPDH) által közzétett nem hivatalos tájékoztatás szerint hat civil és négy rendőr halt meg. Sok a sebesült is. A hadművelet öt Csendes-óceán parti városra is kiterjed. A katolikus egyház közlése szerint lövések találták el egy püspök gépkocsiját is. Ő közvetítési szándékkal tartózkodik a helyszínen.

Nicaraguában április közepén kezdődtek a zavargások, miután a biztonsági erők leverték a nyugdíjcsökkentések miatt kirobbant tüntetéseket. Azóta a tiltakozások az egész országra átterjedtek. A tüntetők Daniel Ortega elnök távozását követelik. Az egykori gerillavezér 1979 és 1990 között volt az ország elnöke, majd 2007-ben újra hatalomra került. Jelenlegi mandátuma 2022. januárig tart.

A tiltakozó mozgalom élén a diákok állnak. Április óta újra meg újra erőszakba torkolló összecsapásokra kerül sor a kormány támogatói és az ellenzéke között. Az összetűzésekben eddig már több mint 270-en haltak meg.