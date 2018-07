Dezodorokat osztogatnak a metrón a büdös utasok miatt

Muszáj volt valamit kezdenie a bécsi közlekedési vállalatnak az utasokkal, mert a megállókban és a kocsikban terjengő szag szinte elviselhetetlenné vált.

Ezért több mint 14 ezer ingyenes dezodort osztottak szét a bécsi, úgynevezett U6-os metróvonal utasai között, hogy elviselhetőbb legyen az utazás - írta a Die Presse.

Az izzadásgátlókat a Waehriger Strasse megállóban helyezték ki, de a közlekedési vállalat hangsúlyozta, a dezodoros akcióval nem akarták megsérteni az utasokat.

Ezzel párhuzamosan egyébként bővítetik a metróra fel nem vihető dolgok listáját is. Többek között nem lehet felszállni pizzával, kebabbal és egyéb tésztafélékkel, viszont a kávé továbbra is megengedett. Ha az intézkedésnek sikere lesz, más vonatokon is bevezetik ezt a szabályozást.