Letartóztatták Macron elnök korrupt országgyűlési képviselőjét

Párizs egyik leggazdagabb elővárosa, Nanterre rendőrségére vitték, és bent tartották Thierry Solere-t, Emmanuel Macron pártja, a LaREM parlamenti képviselőjét. Solere képviselői védettségét hat nappal ezelőtt függesztette fel a francia országgyűlés. Azaz, nem telt el egy hét, és már le is tartóztatták. A gyanú szerint 2010 és 2013 között választási pénzekkel csalt, közpénzt lopott, és korrupcióval is gyanúsítják.

Thierry Solere, a francia elnök, Macron egyik bizalmasa volt, annak ellenére, hogy Macron tudta, már 2016 óta nyomoztak utána.

Ami az ügy külön érdekessége: az ügyben gyanúsított Francois Hollande szocialista elnök egykori igazságügyi minisztere is, Jean-Jacques Urvoas is, ugyanis a szocialista politikus a gyanú szerint minisztersége alatt, tehát 2016-ban és 2017-ben mindenről tájékoztatta Solere-t. Francois Hollande kormányának egyébként tagja volt gazdasági miniszterként Emmanuel Macron is.