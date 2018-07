A székely terrorvádak miatt át kellett szervezni a tusványosi programot

A romániai bíróságok elmúlt hetekben kimondott, nagy visszhangot kiváltó magyar vonatkozású ítéletei arra késztették a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) szervezőit, hogy módosítsák a programot, és hangsúlyosan figyeljenek magyarokkal szembeni jogfosztásokra.

Erről Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programfelelőse beszélt egy tartott marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Sándor Krisztina szerint mind a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügye, mind a Bánffy-erdők visszaállamosítása, mind pedig a Batthyáneum visszaszolgáltatásának a bírósági elutasítása olyan mértékben foglalkoztatta a magyar közvéleményt, hogy

a korábbi programtervezetet felborítva be kellett iktatniuk ezeknek a témáknak a megvitatását is a Tusványos programjába. Az EMNT ügyvezető elnöke elmondta, hogy a szabadegyetem programját koncentrikus körökkel lehetne szemléltetni, hiszen a pódiumbeszélgetésekben szó lesz Európa jövőjéről, Kelet- és Közép-Európa helyéről a jövő Európájában, a Kárpát-medence kilátásairól, az erdélyi magyarságról és Székelyföldről is. Hozzátette: az elmúlt évekhez hasonlóan a magyarországi kormányzat sok képviselője jön el Tusnádfürdőre, és a román kormányzat képviselői ezúttal is távol maradnak a rendezvénytől.

Jelen lesznek azonban Tusványos régi román barátai, akik mellett idén lengyel, cseh, szlovák és bajor politikusok, szakértők és újságírók is részt vesznek az eseményen.

A programfelelős szerint idén is hangsúlyosan figyelnek a nemzetpolitikára és a gazdasági kérdésekre.

Sándor Krisztina elmondta, pénteken délelőtt a hagyományoknak megfelelően nemzetpolitikai kerekasztalt tartanak a táborban valamennyi kárpát-medencei magyar közösségi vezető, és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes részvételével.

Szombaton pedig Orbán Viktor és Tőkés László tart előadást és válaszol a kérdésekre.A szabadegyetem internetes oldalán már a módosított program olvasható.

Popa Ilona, a tábor főszervezője közölte, hogy esténként a tábor nagyszínpadján olyan előadók lépnek fel, mint Rúzsa Magdi, a Honeybeast, a Tankcsapda, a Vad Fruttik, a Deák Bill Blues Band és Hobó, valamint az Ocho Macho és a Bagossy Brothers Company. A főszervező hozzátette, hogy idén is csak 16 óra előtt lehet ingyenesen bejutni a táborba. Az esti koncertekre érkezőknek 20 lejes belépőt kell fizetniük.

A diákok és nyugdíjasok azonban féláron, a tusnádfürdőiek pedig ingyenesen léphetnek be a koncertekre.

Amint Fancsali Barna, a szervező Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke tudatta, tavaly 17-19 ezer embert vonzottak naponta a Tusványos rendezvényei. Fancsali azt is hozzátette, hogy biztonsági szolgálat és vadőrök vigyáznak majd a táborozók biztonságára, épségére. Szerinte a Tusványosra érkezőknek érdemes lesz már az első napon beírniuk a telefonjukba az éjjel-nappal hívható vadőrszolgálat számát, amelyen jelenteni kell, ha valaki medvét lát a közelében.