Rács mögé dugták az elkóborolt mopszot

Súlyos büntetést kapott egy szökött mopsz New Jersey-ben. Az esetről a Daily Mail számolt be.

A szökött kutya, Bab, igazi celeb lett a közösségi médiában, miután vasárnap többen is bejelentették, hogy gazdája nélkül kóborol New Jersey-ben. A rendőrség gyorsan elkapta a mopszot, majd úgy bántak vele, ahogy egy szökevénnyel szokás.

Készítettek róla egy ún. „pugshotot” (az angol mopsz, azaz pug szó, valamint a letartóztatott személyekről készített mugshot keveréke), sorszámmal és dátummal, majd pedig szó szerint rács mögé zárták.

„Ez történik, ha elszöksz otthonról” – ezzel a szöveggel osztotta meg a képet a rendőrség a Facebookon, amelyet aztán több mint hatezerszer osztottak meg. Körülbelül egy óra múlva jelentkezett is a kutya gazdája, így Babot óvadék (azaz sütemény) ellenében elengedték.

Anthony Marino rendőrfőnök szerint Bab nagyon barátságos volt letartóztatása alatt, leginkább azzal foglalta el magát, hogy az egyik rendőrt követte. A rendőrfőnök szerint gyakran használják a közösségi médiát arra, hogy információkat osszanak meg a lakókkal, ez az eset pedig arra is szolgált, hogy bemutassák, nekik is van humorérzékük, és hajlandóak viccet is csinálni magukból.