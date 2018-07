Elrágta az acélkábeleket, így szökhetett ki az állatkerti jaguár

A New Orleans-i állatkert jaguárja szombaton szabadult ki a kifutóból, kilenc állatot ölt le.

Kyle Burks, az Audubon állatkert igazgatója újságíróknak elmondta, hogy a Valerio nevű hároméves hím a tetőn át rágta ki magát a kifutóból. Az acélháló egyébként megfelelt az amerikai állatkerti szövetség előírásainak.

"Nem tudjuk, milyen lesz a végleges tető, a ház azonban addig is zárva marad" - mondta.

Embert nem sebesített meg a ragadozó, amelyik szombat reggel, az állatkert nyitása előtt szökött ki. Azt nem tudják, mennyi ideig kóborolt szabadon az állatkertben a jaguár, mielőtt észrevették volna, hogy nincs a helyén.

Amennyiben látogatási időn belül szabadult volna ki a házából, a gondozók biztonságos épületekbe vezették volna a látogatókat.

Burks arról is beszélt, hogy az állatkertet külső kerítés is védi, ez is megfelel a szabályoknak, ám kérdésekre válaszolva Burks elmondta, "elképzelhető", hogy a nagymacska ezt a kerítést is áttöri és elhagyja az állatkert területét.Az amerikai szövetségi mezőgazdasági minisztérium a baleset óta megvizsgálta az állatkertet, az engedélyt kiadó szakszövetséget pedig értesítették.

Három róka, öt alpaka és egy emu pusztult el. A jaguárt az egyik gondozó a rókák karámjában találta meg, majd rádión értesítette a vezetőséget. Nyugtató lövedékkel tették ártalmatlanná.

Az igazgató szerint a jaguárt azért nem altatták el, mert "normális ragadozó módjára viselkedett".