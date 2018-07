Leszakadt egy újabb emelet, félő, hogy teljesen összedől a régi iskola

Prága belvárosában életveszélyessé nyilvánították azt a többszintes, felújítás alatt lévő házat, amelynek egy része kedd délelőtt leomlott, és az épületben több munkást is maga alá temettek a romok. Este az egyik sebesült után kutató cseh tűzoltó is megsérült, amikor leszakadt a másik mennyezet - számolt be a Cseh Közszolgálati Televízió (CTV).